AntilliaansDagblad | KLM en TUI vliegen door

Willemstad – ,,De Caribische eilanden van het Koninkrijk blijven op de officiële veilige lijst staan en voor ons verandert er dus niets. Geen PCR en geen antigeen (zogeheten sneltest, red.) nodig. Wij blijven vliegen volgens schema.”

Dat antwoordt Rick van der Pluijm, TUI-manager op Curaçao, op vragen van het Antilliaans Dagblad. Hij verwijst naar de officiële bekendmaking van de Nederlandse regering: ‘Veilige landen (met een laag Covid-19-risico)’. ,,Aangezien wij als TUI alleen nog naar de Antillen vliegen, heeft het voor onze verdere bedrijfsvoering op dit moment ook geen gevolgen”, vervolgt Van der Puijm.

Ook KLM liet gisteren desgevraagd, bij monde van de regionale manager Cees Ursem gestationeerd op Curaçao, aan deze krant weten dat de vluchten van en naar de Dutch Caribbean ‘vooralsnog gewoon doorgaan’.

Eerder werd door diverse Nederlandse media, waaronder Luchtvaartnieuws, gemeld dat KLM vrijdag stopt met het uitvoeren van alle verre passagiers- en vrachtvluchten vanwege het aangescherpte Nederlandse reisbeleid. Zowel reizigers als bemanningsleden moeten voor vertrek een antigeentest doen, met het risico dat er crew moet achterblijven in het buitenland.

,,Crews vanaf het buitenland een antigeentest opleggen betekent dat we het risico lopen bemanningsleden achter te laten. Dat betekent dat we niet meer kunnen vliegen op long haul en op diverse bestemmingen op Europa”, zei een KLM-woordvoerder. Maar dit geldt niet voor het Caribisch deel van het Koninkrijk.

,,Wij opereren vanzelfsprekend binnen de maatregelen en voorwaarden van de autoriteiten”, aldus TUI. ,,Momenteel hebben wij uitsluitend nog twee vluchten per week naar de Antillen. Mocht dat wijzigen door aangescherpte maatregelen, dan zullen wij de nodige stappen nemen. Dat besluit is op dit moment nog niet genomen.”

TUI vliegt dus nog maar tweemaal per week van Amsterdam naar Curaçao. Eenmaal in combinatie met Bonaire en de andere vlucht in combinatie met Aruba. Gevraagd naar de bezetting, zegt de manager op Curaçao: ,,De bezetting kan ik niet delen, maar die is laag.”

Twee wekelijkse vluchten staat in schril contrast met de frequentie van elf TUI-vluchten die in december gepland stonden, maar die uiteindelijk niet doorgingen in verband met de maatregelen van het Nederlandse kabinet-Rutte.

KLM vliegt nog wel dagelijks tussen Schiphol en Curaçao en blijft dat dus ook doen. Elke dag van de week is er ook een gecombineerde KLM-vlucht Bonaire/Aruba. En Sint Maarten wordt twee keer per week aangevlogen. Dat is fors minder dan in de hoogtijdagen toen er bijna elke dag twee Curaçao-vluchten waren en op andere bestemmingen dagelijks. ,,Maar toen bijna vol. Nu veel minder passagiers”, aldus Ursem.

Momenteel geldt dit, aldus de Rijksoverheid: ,,Als iemand in een land woont met een laag Covid-19-risico, een veilig land, dan mag u naar Nederland reizen. Hiervoor geldt geen EU-inreisverbod. Het maakt hierbij niet uit welke nationaliteit u bezit of wat het doel is van uw reis.”

Komt iemand uit een land met een laag Covid-19-risico – ‘een veilig land’ dus – dan hoeft die persoon géén negatieve testuitslag te hebben als hij of zij naar Nederland reist. Daarop volgt een lijst met veilige landen met laag Covid-19-risico, waarbij wordt begonnen met de landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

,,Als u op een van de eilanden binnen het Koninkrijk woont, bent u uitgezonderd van het EU-inreisverbod. U heeft geen negatieve testverklaring nodig als u vanaf een van onderstaande eilanden reist: Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Saba, Sint Eustatius.”

