AntilliaansDagblad | Inclusieve speeltuin wordt feit

Willemstad – De Lions Club International Foundation heeft 100.000 dollar gedoneerd aan het Kindermuseum waarmee een zogenoemde ‘inclusieve speeltuin’ wordt gebouwd.

Er komen apparaten en ruimtes in deze speeltuin die ook geschikt zijn voor kinderen met een beperking. Doel is dat kinderen, beperkt of niet, meer met elkaar gaan samenspelen.

Het project, dat ongeveer 500.000 gulden kost, is ook gepresenteerd aan de Lions Club International Foundation (LCIF). ,,Na evaluatie van duizenden projecten vanuit alle hoeken van de wereld, is de ‘Inclusive Playground’ van Curaçao een bedrag van 100.000 dollar toegekend. Een groot geluk voor de kinderen van het eiland”, aldus de Lions Club.

De Lions Club Curaçao heeft samen met de Fundashon Duna Mucha un Man, Leo Club Willemstad, Leo Club Curaçao en Stichting Mongui Maduro. Samen ook een bedrag van 180.000 gulden bij elkaar gelegd.

De Curaçao Lions Club heeft onlangs het 75-jarig bestaan gevierd en heeft voor deze gelegenheid de samenwerking gezocht met het Kindermuseum. Het idee ontstond al in 2018 toen de Lions-voorzitter van die tijd, Mariela Romero, samen met Esther de Sola van het Kindermuseum een studie deden naar de mogelijkheden voor de bouw van de speeltuin. Er werd in 2019 een plan gepresenteerd waaraan de Lions Club meteen steun wilde geven.

Bij de officiële aankondiging van het project was ook gouverneur Lucille George-Wout aanwezig.

Bron: Antilliaans Dagblad