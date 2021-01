AntilliaansDagblad | Huiszoeking bij Arubaanse oud-minister

Oranjestad – De autoriteiten hebben gistermorgen vroeg huiszoekingen gedaan op verschillende adressen, waaronder dat van Statenlid Benny Sevinger (oppositiepartij AVP) in Paradijswijk. De invallen houden verband met de strafzaak Avestrus, waarbij malversaties met de toekenning van overheidsterreinen centraal staan.

Het Openbaar Ministerie laat weten dat de Landsrecherche onder leiding van de rechter-commissaris, en in samenwerking met het Korps Politie Aruba en het Recherche Samenwerkingsteam (RST), op een zestal locaties huiszoekingen heeft verricht.

Deze huiszoekingen vonden plaats in het kader van onderzoek van de Landsrecherche – bekend onder de naam Avestrus – naar mogelijk gepleegde corruptiedelicten en andere strafbare feiten rondom de uitgifte van overheidsterreinen tussen 2009 en 2017.

Bij de huiszoekingen zijn gegevensdragers en administratie in beslag genomen. Vooralsnog werden geen aanhoudingen verricht. Avestrus, waarbij ook de eventuele rol van een voormalige minister wordt onderzocht, richt zich op de vraag of bedrijven op oneigenlijke gronden erfpachtrechten wisten te bemachtigen.

Het huis van de familie Susebeek in Esmeralda, Noord, kreeg in alle vroegte bezoek van een team functionarissen onder leiding van het OM, in de personen van een officier van justitie en de rechter-commissaris.

Ondernemer Pieter Susebeek zou banden hebben met ex-minister Sevinger, naar wie onderzoek wordt verricht. Dat onderzoek leek het afgelopen jaar stil te liggen, maar blijkt nu springlevend. Mogelijk heeft het OM nieuwe bewijzen gevonden, op grond waarvan de huiszoekingen van gisteren gerechtvaardigd zijn. Het OM zoekt naar bewijsstukken om Susebeek en Sevinger aan elkaar te linken in verband met strafbare feiten.

Dat de twee bevriend zijn is algemeen bekend. Al eerder vonden huiszoekingen plaats op adressen in het kader van Avestruz, maar nu voor het eerst in Esmeralda. Ook het kantoor van Susebeek, van La Hacienda in Coral Plaza werd doorzocht. De ondernemer is actief in het onroerend goed en bezit grond en panden.

