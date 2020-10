AntilliaansDagblad | Huisarts Bonaire overlijdt in CMC

Willemstad – In het CMC is een Covid-19-patiënt uit Bonaire overleden. Dat heeft het ziekenhuis gisteren bekendgemaakt.

Het gaat om de arts Michael Hermelijn (66), die enkele weken geleden vanuit Bonaire voor medische behandeling in verband met het coronavirus op de intensive-careafdeling van het Curaçao Medical Center (CMC) werd opgenomen. In verband met de privacy van de patiënt geeft het ziekenhuis geen nadere informatie vrij.

Het sterfgeval wordt tot de coronacijfers van Bonaire gerekend.

Hermelijn was aan het begin van de corona-uitbraak op Bonaire in september positief getest en moest vervolgens worden opgenomen in het ziekenhuis. Op 28 september werd hij met spoed naar Curaçao vervoerd, waar hij gisterochtend is overleden. Hij is de derde inwoner van Bonaire die aan de complicaties van een coronabesmetting is overleden.

Hermelijn was een geliefde en veelbesproken huisarts op het eiland. De op 28 maart 1954 in Paramaribo geboren arts vertrok in 2007 naar Bonaire na veertien jaar op Curaçao te hebben gewerkt.

Vanuit de overheid werd gisteren verder bekendgemaakt dat Curaçao er 26 nieuwe besmettingen bij heeft, hetgeen het totaalaantal bevestigde gevallen vanaf het begin van de epidemie op 645 brengt. Daarvan zijn nog 277 gevallen actief, 367 personen zijn inmiddels virusvrij verklaard, en in maart is één persoon aan het virus overleden.

Van de 26 nieuwe gevallen zijn acht verbonden aan al bekende gevallen en is de bron van de overige 18 vooralsnog onbekend. Het epidemiologisch team van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur gaat ondertussen hard door met het verrichten van contactonderzoek om zoveel mogelijk besmettingen te pakken te kunnen krijgen.

Bron: Antilliaans Dagblad