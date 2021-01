AntilliaansDagblad | Hele dag uitgetrokken voor indienen lijsten

Willemstad – De Electorale Raad (ER) heeft het schema vrijgegeven voor het indienen van de kandidatenlijsten door de verschillende politieke partijen morgen.

Het gaat in totaal om 26 partijen. Kumun bijt om 9.00 uur het spits af en de dag eindigt om 17.40 uur met de politieke partij van Suzy Camelia-Römer, PIN.

De ER heeft eerder al bekendgemaakt dat het indienen van de kandidatenlijsten dit jaar door Covid-19 niet met spektakel gepaard kan gaan. Ook nu vraagt de Raad de medewerking van alle politieke partijen om te helpen voorkomen dat het indienen van de kandidatenlijsten een moment van besmetting wordt. ,,Wij doen nu dus al een beroep op iedereen om voorzichtig te zijn en met zo min mogelijk mensen op te komen dagen”, aldus de ER.

Het indienen van de kandidatenlijsten vindt dit jaar plaats in de exhibition hall van het World Trade Center (WTC). Deze zaal wordt verdeeld in twee secties, met in sectie A de Electorale Raad en in sectie B de pers. Er is een scheidingswand tussen de twee secties. Benadrukt wordt dat enkel in sectie B de mogelijkheid bestaat voor het afnemen van interviews. Bovendien kunnen alleen media die zich bij KSE hebben aangemeld en een badge hebben ontvangen, de exhibition hall van het WTC betreden.

De pers kan zich tot vandaag 12.00 uur onder vermelding van naam, sédulanummer, medium en telefoonnummer, aanmelden. De badges worden diezelfde avond nog aan de pers overhandigd.

Gebaseerd op een bepaalde volgorde zullen de partijen die tot nu toe hebben aangegeven mee te doen aan de Statenverkiezingen van 2021, hun kandidatenlijst morgen inleveren. Van elke partij kunnen slechts drie leden het WTC-terrein betreden, de zaal in, de lijst controleren en deze vervolgens aan de voorzitter van de ER overhandigen. Er is ruimte gereserveerd voor enkele fotografen en cameramannen om foto’s te maken op het moment van de overhandiging. Na de overhandiging lopen de leden van de partij door naar sectie B. Iedereen moet ten alle tijden een mondkapje dragen.

In sectie B is er ruimte voor de pers volgens het ‘first come, first serve’-principe. De ER zorgt voor tafels en stoelen, te drinken en een hapje in de ochtend en in de namiddag. De pers kan vandaag al beginnen met het opstellen van apparatuur. Er is wifi beschikbaar en stroom met voltages van 110 en 220.

Elke politieke partij krijgt na het indienen van de lijst een half uur de tijd om de pers te woord te staan.

Na het indienen van de kandidatenlijsten, houdt de ER ook een officiële persconferentie in het WTC.

Bron: Antilliaans Dagblad