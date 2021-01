AntilliaansDagblad | Heibel binnen RvC FKP

Willemstad – Drie leden van de raad van commissarissen (RvC) van Fundashon Kas Popular (FKP) hebben in december collectief hun ontslag ingediend bij VVRP-minister Zita Jesus-Leito (PAR). Zij hebben geen vertrouwen in het functioneren van RvC-voorzitter Maritza Becher.

Minister Jesus-Leito (PAR) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) bevestigt dat zij een brief heeft ontvangen van de drie RvC-leden, maar kan daar verder geen details over geven. Ook op de eis van vakbond Sebi om zo snel mogelijk een onderzoek te laten uitvoeren naar het reilen en zeilen van de organisatie, kan zij in dit stadium niet ingaan.

,,Ik heb gesproken met de drie leden en er volgt nog een gesprek met de voorzitter. Daarnaast bekijken we wat er is vastgelegd op papier. We moeten de tijd krijgen om de beste beslissing te kunnen nemen, maar ik wil dit zo snel mogelijk oplossen.”

De drie RvC-leden waren volgens FKP-directeur Arthur Con per 21 juli 2020 aangetreden als commissaris van de stichting. Volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel gaat het om Carlanne Emerenciana, Noemie Panneflek-de Lannoy en Jessika de Wind. Doordat zij tegelijkertijd aftreden, dreigt de continuïteit van de bedrijfsvoering van de stichting in gevaar te komen. Belangrijke beslissingen kunnen nu niet worden genomen. Con noemt als voorbeeld de financiering van woningbouwprojecten en de inhaalslag wat betreft het indienen van jaarrekeningen.

De FKP-directeur neemt het op voor RvC-voorzitter Becher die in november 2017 aantrad en zegt dat onder haar leiding met medewerking van de toenmalige leden achter de schermen heel veel is gebeurd om op alle fronten orde op zaken te stellen bij de stichting. Die inspanningen zouden zich juist nu gaan uitbetalen en zichtbaar worden.

De drie voormalige leden die geen probleem hadden met Becher, moesten in juli verplicht aftreden omdat hun maximale termijn van vier jaar erop zat. De functie voor een vijfde lid van de RvC was al langer vacant. Con zegt dat ‘het fataal zal zijn voor FKP’ als ook de voorzitter met haar drie jaar ervaring moet opstappen, omdat een ‘totaal nieuwe RvC’ te weinig ervaring heeft en onvoldoende kennis van de organisatie.

Reglement en statuten gevolgd

Vakbondsvoorzitter Edward Sint Jacobs van Sindikato di Empleadonan den Bibienda (Sebi) ziet het als een teken aan de wand dat de drie commissarissen na vier maanden opstappen. De vakbond heeft al eerder aan de bel getrokken. ,,Wij hebben in februari 2020 al gevraagd om een onderzoek bij FKP, maar dat is nooit gebeurd. Becher heeft dat geweigerd”, zegt Sint Jacobs.

,,Misschien is er veel gedaan om dingen te verbeteren, maar zonder enig concreet resultaat. Het gaat helemaal niet goed. Een RvC zou aan de minister moeten rapporteren wat er misgaat, maar dat gebeurt niet.” Vakbond Sebi wil dat minister Jesus-Leito actie onderneemt. Sint Jacobs: ,,We willen dat op korte termijn wordt onderzocht wat zich werkelijk afspeelt bij FKP. Ten tweede moeten er weer commissarissen worden benoemd.”

Maritza Becher zelf zegt dat de drie leden hun ontslag officieel eerst aan haar bekend hadden moeten maken, maar dat is niet gebeurd. Becher is advocate en benadrukt ‘als RvC-voorzitter met een juridische achtergrond’ zich strikt te houden aan wat is vastgelegd in het reglement en de statuten van de stichting en in de Code Corporate Governance.

,,Dat is mijn uitgangspunt bij beleid en besluitvorming.” Toen zij in 2017 aantrad had de stichting nog een ouderwetse organisatiestructuur met een bestuur en een directeur. ,,We hebben de statuten gewijzigd en sinds september 2018 staat FKP onder leiding van een raad van commissarissen (RvC) en een raad van bestuur.” Tegelijkertijd gaat de financiële administratie van de stichting op de schop. ,,Een groot karwei waarvoor we een accountantskantoor hebben ingeschakeld en dat twee jaar heeft geduurd”, zegt Becher.

Inmiddels zijn de concept-jaarrekeningen van 2013 tot en met 2016 ingediend bij BDO en die van 2017 en 2018 volgen op korte termijn. Maar zo is er op alle fronten werk aan de winkel. Becher noemt incasso en de werving van een financieel directeur. Deze krant berichtte eerder al over de automatisering van het magazijnbeheer.

