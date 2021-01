AntilliaansDagblad | Groep leerlingen in quarantaine

Kralendijk – Het Papiamentstalig ochtendblad de Èxtra meldde gisteren dat er op de unit MBO van de scholengemeenschap Bonaire (SGB) een hele klas in quarantaine is geplaatst.

De krant baseert zich op vragen van Eilandraadslid Rolanda Hellburg-Makaai van Partido Demokratiko Boneriano (PDB) tijdens de vergadering van de Covid-commissie van de Eilandsraad. Het gaat echter niet om een groep van het MBO maar van de afdeling speciale lesplaatsen (SLP) en geen van de leerlingen is daadwerkelijk besmet.

Hellburg vraagt zich tijdens de vergadering af of deze ontwikkeling voor gezaghebber Edison Rijna geen reden is om de regels voor jongvolwassenen tussen de 13 en 18 jaar aan te passen nu uit recent onderzoek blijkt dat deze groep, anders dan eerder werd aangenomen, het virus wel degelijk kan overdragen.

,,Zijn de maatregelen voor scholen nog wel voldoende of zijn ze achterhaald? Ik kan me voorstellen dat het aantal studenten in een klas niet meer dan tien mag bedragen”, aldus Hellburg. Rijna zegt van mening te zijn dat de maatregelen op dit moment nog voldoende zijn maar dat het natuurlijk belangrijk blijft dat er afstand wordt gehouden.

Volgens directeur van de SGB, Frans van Efferink, valt het allemaal wel mee. Hij legt uit dat het om een groep gaat die les krijgt op de SLP en daar, na de reguliere opleiding, een mbo1-diploma kan halen. De leerlingen hebben een speciale onderwijsbehoefte en in dit geval gaat het om kinderen die moeilijk kunnen leren en daarom in een groep van tien tot twaalf les krijgen. Hierdoor kan de docent iedere leerling meer aandacht geven dan in een volle klas.

,,We hebben de groep uit voorzorg thuis gezet waar ze overigens wel digitaal les krijgen. Het heeft allemaal te maken met het feestje in de kunuku waarover al veel is gezegd en geschreven. Hier zijn de moeders van twee leerlingen besmet geraakt”, aldus Efferink. Volgens hem is er eigenlijk niets aan de hand en was geen van de leerlingen zelf besmet.

,,De afdeling Publieke Gezondheid noemde de maatregel zelfs voorbarig en de leerlingen komen maandag weer op school.”

