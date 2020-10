AntilliaansDagblad | Gerstenbluth: We moeten meer testen

Willemstad – Op Curaçao moeten meer PCR-testen worden afgenomen om een goed beeld te krijgen van de verspreiding van het coronavirus op het eiland. Het percentage positieve testen is te hoog.

Dat heeft epidemioloog Izzy Gerstenbluth gisteren uitgelegd tijdens een persconferentie. De afgelopen vijf weken is er een vrijer testbeleid gehanteerd en worden er dan ook al veel meer testen afgenomen dan daarvoor. Van begin maart tot 20 augustus is bij 2.154 mensen een PCR-test afgenomen. Daarna, vanaf 20 augustus tot en met 26 september, hebben 3.350 mensen zich laten testen. Maar dat moet dus nog een tandje hoger. Want van al die testen schommelt het percentage positieve de afgelopen weken rond de 11 procent, terwijl de norm internationaal 5 procent is. Het gaat om een 7-daags ‘moving’ gemiddelde.

Gerstenbluth denkt dat de ‘positivity rate’ zal dalen als er nog meer kan worden getest, maar dat in combinatie met een succesvolle aanpak van het achterhalen van directe contacten van besmette personen. De focus blijft gericht op ‘contact tracing’.

Uitgangspunt is om nieuwe besmettingen zo snel mogelijk te pakken te krijgen. Dat is belangrijk om de verspreiding van het virus over het eiland in de hand te kunnen houden. ,,Snel detecteren, positieve gevallen isoleren en contacten natrekken. Dat zijn de drie pilaren om een exponentiële toename te voorkomen”, zegt Gerstenbluth.

Want daar draait het allemaal om. Gerstenbluth: ,,Voor Covid-19 zelf hoeven we niet zo bang te zijn. Tachtig tot negentig procent van de mensen wordt niet ernstig ziek. Maar als veel mensen tegelijk ziek worden, is een percentage van 20 procent genoeg om de beschikbare zorgcapaciteit te overschrijden. Dan komt ook de normale zorg in gevaar.”

Daarom moesten weer strengere maatregelen genomen worden toen het aantal besmettingen dagelijks opliep. Maar tegelijkertijd wordt er alles aan gedaan om een tweede lockdown te voorkomen. ,,Dat heeft grote sociaaleconomische gevolgen en we weten dat armoede ook oorzaak van lichamelijke en mentale ziektes kan zijn. Daarom hebben we gedaan wat nodig is om een acute ramp te voorkomen en het aantal besmettingen zo laag mogelijk te houden. Op die manier loopt de capaciteit van de gezondheidszorg geen gevaar en kan de economie zo veel mogelijk blijven draaien”, zegt Gerstenbluth.

De meeste mensen die positief hebben getest zijn jonger dan 60 jaar. In de leeftijd van 0 tot 9 jaar zijn er weinig infecties met het coronavirus gezien in de periode van begin maart tot en met 29 september. Het gaat om ongeveer 20 besmettingen.

Gerstenbluth: ,,Kinderen worden in bijna alle gevallen besmet door ouderen en zijn in het algemeen nauwelijks ziek. Ook is de kans zeer klein dat zij anderen infecteren.” De positieve gevallen zijn merendeels te vinden in de leeftijdsgroep van 30 tot 60 jaar.

‘Deep cleaning ruimtes onzin’

Op kantoren, op scholen. Als er zich een besmetting voordoet, gaan de deuren dicht en rukken mensen van professionele reinigingsbedrijven uit voor een ‘total deep cleaning’ van de ruimtes. ,,Niet nodig”, zegt epidemioloog Izzy Gerstenbluth.

Hij legt het nog maar eens uit. Het coronavirus wordt via de luchtwegen door de lucht van mens tot mens overgedragen. De kans dat iemand besmet wordt via een ‘dood voorwerp’, zoals een tafel of een muur, is minimaal. Zo’n grondige reiniging van een gebouw kan geen kwaad, maar het helpt niet om besmettingen te voorkomen.

En om het pand vervolgens een paar dagen te sluiten is al helemaal over de top. ,,Afstand houden en weg blijven van drukke plekken wel”, zegt Gerstenbluth. De boodschap aan de bevolking is dan ook de voorzorgsmaatregelen na te leven. Dat betekent sociale en fysieke afstand en de hygiëneregels, zoals handen wassen met water en zeep en niezen en hoesten in de elleboog of een papieren zakdoekje.

