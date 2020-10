AntilliaansDagblad | Geen vertrouwen in minister Aruba

Oranjestad – De fractie van de grootste Arubaanse regeringspartij MEP heeft gisteren een motie van wantrouwen ingediend tegen minister Marisol Lopez-Tromp (POR) van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu.

De motie werd aangenomen en de minister, die in januari dit jaar aantrad, kan niet aanblijven.

Eerder, in juli, overleefde Lopez-Tromp een serieuze afzettingspoging vanuit haar eigen partij. Nieuwswebsite NoticiaCla meldt dat MEP-fractieleider Rocco Tjon degene was die gisteren met de motie van wantrouwen kwam, die met tien stemmen voor en nul tegen werd aangenomen.

Dit gebeurde tijdens een Statendebat over ‘de visserijproblematiek’ – in werkelijkheid gaat het over het gedogen van het wettelijk verboden speervissen – nadat het Arubaanse parlement begin september werd benaderd met een door 44 vissers getekend manifest, waarop de volksvertegenwoordiging uiterlijk op 1 oktober een ‘concrete oplossing’ van de regering wilde horen.

Die dag kwam er inderdaad een concept-gedoogbeleid op tafel en kreeg het kabinet van premier Evelyn Wever-Croes (MEP) tien werkdagen om het nader uit te werken. Het moest verder gedragen worden door Lopez-Tromp, maar óók door de minister van Justitie (haar partijgenoot Andin Bikker, waarmee zij al was gebrouilleerd) en MEP-minister Chris Romero van Transport, Communicatie en Primaire Sector.

Gisteren presenteerde Justitieminister Bikker een nieuw voorstel om de zorgen van Lopez-Tromp weg te nemen. Het parlement kan zich vinden in deze oplossing, die ook door de ministerraad op 14 oktober al werd goedgekeurd, zo meldt de motie. Lopez-Tromp echter, wekte met haar uitlatingen in het parlement de indruk toch niet achter het voorgestelde gedoogbeleid te staan.

Verder verklaarde zij dat bepaalde parlementariërs zouden willen dat zij tegen principes van goed bestuur moet handelen.

,,Iets wat niet waar is”, aldus de indieners van de motie. Dergelijke insinuaties en beschuldigingen veroorzaken ‘een vertrouwensbreuk’, overweegt de motie, die eindigt met ‘het intrekken van het vertrouwen’ in deze minister.

Het laatste woord is echter niet gezegd, aldus NoticiaCla, want er was door het weglopen van de AVP-fractie (oppositie) en RED (coalitiepartij) alsmede van onafhankelijk lid Daphne Lejuez geen vereiste quorum; daarvoor zijn elf leden nodig. De grote vraag is dus of sprake is van een rechtsgeldige motie. Volgens parlementsvoorzitter Ady Thijsen (MEP) wel. Lopez-Tromp zal dit aanvechten.

