AntilliaansDagblad | Geen PCR-test meer voor Nederland

Willemstad – Wie vanuit Curaçao naar Nederland reist, hoeft voor vertrek geen PCR-test meer te laten afnemen. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken gisteren bekendgemaakt in een aanpassing van het reisadvies.

De verplichting om een negatieve PCR-test te overleggen bij aankomst in Nederland vervalt omdat ‘het aantal besmettingen op Curaçao is gedaald’. Ook hoeven reizigers uit Curaçao niet meer in thuisquarantaine te gaan in Nederland. Daarmee geldt nu voor alle landen en eilanden van het Koninkrijk eenzelfde reisadvies.

Op 15 december kondigde Nederland voor de hele wereld, dus ook de Caribische delen van het Koninkrijk, code oranje af om reizen naar het buitenland te ontmoedigen. Dit in verband met de vele besmettingen en de lockdown in Nederland. ,,Het coronavirus is in Nederland en veel andere landen nog niet onder controle”, aldus het aangepaste advies van het ministerie gisteren op www.nederlandwereldwijd.nl.

Code oranje staat voor ‘hoog risico’, maar voor de CAS- en BES-eilanden in het Koninkrijk geldt de verplichting van een PCR-test en thuisquarantaine dus niet. Toch stond Curaçao gisteren op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) nog niet vermeld op de lijst van ‘veilige landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden’. Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius staan wel op die lijst en worden sinds half december al aangemerkt als ‘veilige landen met laag Covid-19-risico’.

Bron: Antilliaans Dagblad