AntilliaansDagblad | Economie Aruba gekrompen met dertig procent

Oranjestad – Als gevolg van de Covid-19-pandemie en de drastische maatregelen, genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, is het reële bruto binnenlands product (bbp) in 2020 gezakt met 26,4 procent. In nominale termen betekent dit een krimp van 29,5 procent, zo heeft de Centrale Bank van Aruba (CBA) berekend.

Onzekerheden ten aanzien van de ontwikkeling van de pandemie in het komende jaar beïnvloeden het toerisme, waardoor voorspellingen moeilijk te maken zijn. Desondanks gaat CBA uit van geleidelijk herstel van het toerisme in 2021.

Afhankelijk van het tempo hiervan verwacht CBA verdere krimp van de economie met -3,4 procent tot in het gunstigste geval economische groei met 5,2 procent. In nominale termen gaat het over een spreiding tussen -3,7 en 5,0 procent.

Het herstel van inkomsten uit het toerisme, gaat volgens CBA hand in hand met het herstel van de reële particuliere consumptie. Daardoor wordt hogere invoer van goederen verwacht. Ten aanzien van de investeringen verwacht CBA een record negatieve groei in 2021, zowel voor private als voor publieke investeringen.

De gevolgen van de pandemie hebben in 2020 geleid tot een nationale schuld van 1.990,4 miljoen florin. Ook in 2021 houdt CBA rekening met een stijging, vanwege meer buitenlandse leningen door de overheid en een sterkere daling van toeristische kredieten in vergelijking met de invoer van goederen. Afhankelijk van de ontwikkeling van het toerisme voorspelt CBA een toename tot tussen 2.328,7 miljoen en 2.365,2 miljoen florin.

Daarvoor zijn drie scenario’s ontwikkeld, variërend van positief via neutraal naar negatief. Hoe de Arubaanse economie en daarmee de schuldpositie zich gaat ontwikkelen, hangt volgens CBA vooral af van de coronapandemie en de reactie van landen daarop ten aanzien van reisrestricties. Ook de bereidheid van mensen om te reizen als de pandemie onder controle is, is moeilijk voorspelbaar.

,,Het IMF verwacht wereldwijde economische groei van 5,2 procent in 2021, wat lager is dan de verwachting die in juni 2020 werd gegeven. Projecties voor het toerisme worden voortdurend bijgewerkt met neerwaartse herzieningen. Verder is structurele hervorming noodzakelijk voor versterking van de economische veerkracht op de korte tot middellange termijn”, waarschuwt CBA in haar analyse.

