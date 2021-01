AntilliaansDagblad | Dubbele test voor reizen naar Bonaire

Kralendijk – Reizigers die vanuit Nederland of de Verenigde Staten (VS) naar Bonaire vliegen moeten binnenkort voor vertrek verplicht een PCR-test én een antigeentest laten afnemen. Dit liet de het openbaar lichaam Bonaire (OLB) vrijdag weten.

Deze regels gelden ook voor reizigers uit Canada maar vanuit dat land zijn geen directe vluchten. Passagiers die van Bonaire naar Nederland reizen hoeven geen PCR-test of antigeentest te doen, voor Nederland is het eiland een laagrisicogebied. Gisteren maakte de Amerikaanse overheid bekend dat reizigers die terugkeren naar de VS bovenop de negatieve test ook in quarantaine moeten.

Het duurt volgens de overheid van Bonaire waarschijnlijk nog twee weken voordat de voorwaarde van een antigeen-sneltest voor reizigers uit Nederland en de VS wordt ingevoerd. Dit komt doordat de ministeriële regeling eerst moet worden aangepast. Reizigers uit Nederland moeten dan, zoals nu ook al het geval is, maximaal 72 uur voor aankomst op het eiland de PCR-test doen en een gezondheidsverklaring van de afdeling Publieke Gezondheid PG invullen. Daar komt binnenkort de antigeentest bij die maximaal 4 uur voor vertrek moet worden afgenomen. Voor passagiers uit Curaçao, Aruba en Sint Maarten die naar Bonaire gaan, verandert er niets. Ze moeten nog steeds een PCR-test doen en de gezondheidsverklaring van PG digitaal invullen. Passagiers uit Saba en Sint Eustatius hoeven alleen de gezondheidsverklaring in te vullen.

Nederland stelt vanaf 23 januari 2021 een vliegverbod in voor het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Amerika en Zuid-Afrika, omdat in die landen veel besmettingen zijn met het gemuteerde coronavirus. Het vliegverbod voor die landen geldt ook voor vluchten naar Caribisch Nederland. In de praktijk maakt dit voor Bonaire niet veel uit omdat er vanuit deze landen geen directe vluchten naar het eiland zijn.

Nadat Nederland het vliegverbod aankondigde, maakte de KLM in de media bekend dat de maatschappij vanaf 23 januari 2021 geen intercontinentale vluchten meer uitvoert. Volgens de KLM is het onmogelijk om bij deze vluchten het vliegpersoneel bij terugkeer de antigeentest te laten doen. Maar het personeel van de maatschappij hoeft bij terugkeer naar Nederland geen antigeentest te doen omdat Bonaire een laagrisicoland is. Gisteren werd bekend dat KLM zijn dagelijkse vlucht naar Bonaire gewoon blijft uitvoeren. TUI voert nog twee vluchten uit naar de Benedenwindse Eilanden waarvan een naar Bonaire.

Op de website van het openbaar lichaam is vanaf vrijdag te lezen voor welke landen het reisverbod geldt en welke landen als laagrisicoland worden beschouwd.

www.bonairecrisis.com

Bron: Antilliaans Dagblad