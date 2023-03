AntilliaansDagblad | Drijvende windmolens steeds meer in zicht

Willemstad – De plannen om offshore drijvende windmolens in de wateren rondom Curaçao te plaatsen, vorderen gestaag. In dit kader was vorige week Willem Dedden, business manager van Port of Rotterdam (PoR) op het eiland.

,,Afgelopen week gaf PoR een presentatie aan een bredere werkgroep van de Curaçaose overheid(sbedrijven) over hoe Rotterdam omgaat met de energietransitie”, aldus Tie Schellekens, woordvoerder van het Rotterdamse havenbedrijf. Naast deze presentatie, bracht Dedden ook een bezoek aan de gouverneur van Curaçao, Lucille George-Wout.

F02 Drijvende windmolens in zichtDe energietransitie is niet het enige onderwerp dat de Rotterdamse haven met Curaçao verbindt. ,,Curaçao Ports Authority (CPA) heeft al jarenlang een hele goede relatie met de PoR, waarbij wij met hun over verschillende havengerelateerde aspecten van gedachten wisselen. Daarnaast zijn wij nog altijd met PoR in gesprek om meer manieren van samenwerking te vinden”, aldus Sau Bridgewater van CPA.

Dat PoR ook wel oren heeft naar een nauwere samenwerking, is geen geheim. Jaren geleden al zei Allard Castelein, ceo van PoR, in het Antilliaans Dagblad: ,,Wij willen geen samenwerking voor één, twee of vijf jaar, maar zien het als een langetermijntraject. Daarom willen wij onze betrokkenheid graag bevestigen en bestendigen door medeaandeelhouder te worden (van Curaçao Ports Authority, red.).” Dat laatste ligt echter gevoelig en een vraag hierover werd door Schellekens niet beantwoord.

Ook de precieze status van het windmolenproject is vooralsnog in nevelen gehuld. Maar volgens Ramon Chong, secretaris-generaal van het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO), zegt dat hier binnenkort meer over bekendgemaakt kan worden.

Wat al wel bekend is, is dat deze plannen als een ‘megaproject’ gezien worden en gefaseerd worden uitgevoerd. In mei moet er een Memorandum of Understanding (MoU) zijn tussen Curaçao en Nederland, de eerste pilotfase in 2025/2026 met de opwekking van 72 megawatt, in 2030 de tweede fase goed voor 300 tot 400 megawatt en in 2035 de volledige inzet van drijvende windmolens die 3 tot 5 gigawatt opleveren. Voordat het zover is, moet er nog veel gebeuren. Denk bijvoorbeeld systeemstudie door TNO, een onderzoek naar de structuur van de zeebodem en het opstellen van verschillende MoU’s en een milieueffectrapportage.

