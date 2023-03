AntilliaansDagblad | Gretig en heel trots

Willemstad – Het Curaçaose elftal is gretig om goede prestaties neer te zetten tijdens het Nations League-duel zaterdag tegen Canada. Er staat veel op het spel en het team trakteert het thuispubliek in het Ergilio Hatostadion natuurlijk graag op een mooie overwinning.

Daarnaast is er nog een groep waar het elftal graag indruk op maakt, namelijk op ándere topvoetballers met Curaçaose roots. Zodat zij er in de toekomst ook voor kiezen om in het blauwe shirt te gaan spelen. ,,Veel jongens twijfelen daar lang over”, weet doelman Eloy Room.

Voetbalbond FIFA eist dat er minimaal twee jaar tussen interlands zit, voordat een speler mag ‘switchen’ naar een ander land. In een voetballoopbaan is dat welhaast een mensenleven. Aangezien uitkomen voor Oranje de jongensdroom is van alle voetballers uit het Koninkrijk, blijven velen daarvoor knokken in plaats van dat ze de uitnodiging voor Curaçao aannemen. Al lijkt daar langzaam verandering in te komen. De selectie telt dit keer een aantal nieuwe namen van relatief jonge spelers. En dat heeft het team van bondscoach Remko Bicentini nodig, om op een hoger niveau te komen.

Zes Eredivisiespelers heeft Curaçao dit keer in de gelederen als het aantreedt tegen Canada. Waaronder de ‘nieuwe’ naam Richairo Zivkovic (26), centrumspits van FC Emmen, wiens vader uit Curaçao komt. FC Dordrecht-keeper Trevor Doornbusch (23) is een nieuwe concurrent voor Room (34) die al 43 keer het doel van Curaçao bewaakte. Room speelt momenteel bij het Amerikaanse Columbus Crew en is groot pleitbezorger voor uitkomen voor Curaçao. ,,Natuurlijk was het ook mijn droom om voor Oranje te spelen, maar in 2015 heb ik voor Curaçao gekozen en daar heb ik nooit spijt van gehad. Ik speelde destijds bij Vitesse. Toen had je Jasper Cilessen als keeper bij het Nederlands elftal en daarachter nog een paar goede keepers. Toen Patrick Kluivert (bondscoach Curaçao in 2015, red.) mij vroeg, wist ik het meteen.”

Natuurlijk krabde Room zich wel even achter de oren toen hij afgelopen WK voetbal Andries Noppert van FC Heerenveen het doel zag verdedigen. Lachend: ,,Maar je moet ook realistisch zijn over wat je kansen zijn.” Daarbij krijgt hij bijval van zijn medespelers Leandro Bacuna en Cuco Martina, na afloop van de officiële persconferentie op Blue Bay. Bacuna: ,,Ik was hier op vakantie toen het Curaçaose elftal hier trainde. Toen ik ze bezig zag, was ik meteen heel enthousiast. En uiteindelijk is het ook een afweging, met Oranje speel je misschien ooit twee interlands, voor Curaçao mogelijk veel meer.”

Uitkomen in het blauw, levert de mannen bovendien ook iets anders op. Bacuna ,,Voor een nationaal team spelen, geeft een heel ander gevoel dan voor je club. Als je ziet hoeveel kaarten hier nu verkocht worden voor zaterdag en dat voor iedereen vrienden en familie komt kijken, dat maakt het extra bijzonder. Ik ben heel trots dat ik voor Curaçao mag spelen.”

Grote dromen heeft het team bovendien nog steeds. ,,We zijn een traject ingegaan tot 2026, waarin we gaan voor deelname aan de Gold Cup, Copa America en WK-kwalificatie”, aldus de bondscoach. Maar eerst Canada, zaterdag om 21.00 uur.

Erop of eronder

Curaçao moet de poule-wedstrijd tegen Canada zaterdag winnen om zicht te houden op de finale van de Concacaf Nations League. Eerder verloor het team van bondscoach Remko Bicentini met 4-0 van de Canadezen. Honduras (gewonnen en verloren tegen Curaçao) staat bovenaan in de poule. ,,Tegen Canada moeten we wraak nemen. Ik ben niet blij met hoe dat de laatste wedstrijd ging”, aldus middenvelder Leandro Bacuna.

De beste per poule plaatst zich voor het eindtoernooi van de Concacaf Nations League (2023), waarin in totaal 41 landen uit Noord-Amerika, Zuid-Amerika en het Caribisch gebied vertegenwoordigd zijn. Ook verdienen de beste twee per poule een kwalificatiebewijs voor de Concacaf Gold Cup (2023), waar in totaal zestien landen het tegen elkaar opnemen.

Mijlpalen Messi tegen Curaçao

Aanstaande dinsdag staat het oefenduel tegen en in Argentinië op het programma van het Curaçaose voetbalelftal. Als de regerend wereldkampioen daarbij aantreedt met Lionel Messi, kan de legendarische spits daar twee nieuwe mijlpalen mee bereiken. Voetbal International rekende het uit: Als international staat de teller van Messi wat treffers betreft op 98. De honderd voor Argentinië lonkt dus voor Messi.

Wordt zijn productie als international opgeteld bij zijn goals voor zijn clubs Barcelona (672) en PSG (29), dan komt de teller op 799. Kortom, nog één treffer tegen Panama of Curaçao en Messi heeft ook de kaap van achthonderd goals gerond.

