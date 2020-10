AntilliaansDagblad | Docu over 10 jaar Openbaar Lichaam Bonaire

Kralendijk – Wat voor kansen Bonairianen de afgelopen 10 jaar hebben gekregen, komt naar voren in de documentaire ‘Nos Boneiru’ die zaterdag in première ging tijdens een deels virtuele bijeenkomst in Avanti op Bonaire en debatcentrum De Balie in Amsterdam.

Na vertoning van de documentaire volgde er een debat tussen de gasten op Bonaire en die in Nederland. De bijeenkomst was live te volgen via het YouTube-kanaal van het Openbaar Lichaam Bonaire.

In de documentaire van Afra Jonker en Frank Zichem komen inwoners van Bonaire aan het woord. Zo zien we een landbouwer, een visser, een werknemer van de Kamer van Koophandel, een echtpaar, ondernemers, vertegenwoordigers van natuur-en cultuurorganisaties en iemand uit het onderwijs, die vertellen over hun ideeën, wensen, dromen en zorgen.

Na het vertonen van de documentaire werd er via een live verbinding tussen Avanti en debatcentrum De Balie in Amsterdam verder gepraat over wat er naar voren is gekomen in de documentaire. Het debat werd gevoerd over de onderwerpen armoede en welzijn, onderlinge vertrouwen en toekomst.

Toen gezaghebber Edison Rijna werd gevraagd naar een reactie, sprak hij over een momentopname van een tijdje terug en gaf hij aan dat enkele van de getoonde ‘misstanden’ inmiddels zijn achterhaald. ,,Maar ik zie deze documentaire dagelijks. Ik zie de armoede, de woningnood en de slechte infrastructuur. Maar ik zeg ook voorzichtig dat we nu beter af zijn dan tien jaar geleden.”

De documentaire en het debat is nog steeds te zien op het YouTube-kanaal van het OLB.

Bron: Antilliaans Dagblad