AntilliaansDagblad | Deadline non-binding proposals uitgesteld

Willemstad – Refineria di Kòrsou (RdK) heeft de deadline voor partijen die geïnteresseerd zijn in de exploitatie van de oliefaciliteiten van RdK om hun ‘nonbinding proposals’ in te dienen, verschoven naar 12 oktober 2020.

Zoals eerder is aangegeven, zijn veertien partijen geselecteerd uit meer dan 30 partijen die interesse hadden getoond om deel te nemen aan Project Arawak waarbij gezocht wordt naar een nieuwe exploitant van de olieraffinaderij. Deze 14 partijen waren uitgenodigd om tegen 5 oktober 2020 een non-binding voorstel in te dienen.

De Project Management Organisatie (PMO), die het Arawak- project begeleidt, heeft op verzoek van meerdere partijen en het belang van het opstellen van een gedegen voorstel besloten de termijn voor partijen om hun voorstel in te dienen te verlengen.

Het is nog steeds de bedoeling van PMO om tot een shortlist te komen van partijen die medio november gevraagd zullen worden om een bindend voorstel in te dienen en in december 2020 de onderhandelingen te starten.

Bron: Antilliaans Dagblad van xx oktober 2020