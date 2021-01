AntilliaansDagblad | Cura Doet verplaatst naar mei

Willemstad – Door de huidige Covid-19-situatie in het Koninkrijk is er door de landen gezamenlijk besloten de ‘Doet-actie’ te verplaatsen naar 28 en 29 mei 2021. Dat meldt Vicky Trinidad, projectleider van Cura Doet.

Elk jaar in de maand maart organiseert Curaçao Cares samen met het Oranje Fonds Cura Doet. Cura Doet is onderdeel van de grootste vrijwilligersactie van het Koninkrijk, samen met NL Doet, BonDoet, Aruba Doet, Statia Doet, SXM Doet.

De actie heeft als primair doel vrijwilligers en vertegenwoordigers van sociaal-maatschappelijke organisaties samen te brengen en mooie herinneringen met elkaar te maken door simpelweg ‘goed te doen’. De voorbereidingen voor Cura Doet 2021 waren al in volle gang met, dit jaar, de nadruk op de veiligheid van zowel de vrijwilligers als de sociale organisaties.

,,We hebben verschillende voorzorgsmaatregelen vastgelegd zodat Cura Doet op een veilige wijze door kon gaan”, zegt Trinidad. ,,Er is onder andere rekening gehouden met social distancing; er is gezorgd voor de nodige materialen, zoals mondkapjes voor iedere vrijwilliger; we hebben families aangemoedigd om als gezin van hetzelfde huishouden een klus te kiezen en samen aan de slag te gaan; we hebben alle sociale organisaties aanbevolen één persoon aan te wijzen die ervoor zorgt dat tijdens de Doet-dagen de vrijwilligers veilig te werk gaan; en als laatst hebben we de sociale organisaties aangemoedigd om projecten te bedenken die in de buitenlucht kunnen worden uitgevoerd.”

Ondanks de uitstelling van de Doet-dagen naar latere data, zijn de voorbereidingen nog steeds in volle gang. De nieuwe deadline voor het aanmelden van projecten is 4 april 2021. Momenteel hebben al 185 sociale organisaties zich aangemeld. Vrijwilligers kunnen zich ook al aanmelden en kunnen op curadoet.org een project uitkiezen.

Trinidad: ,,Het is uitermate belangrijk, nu meer dan ooit, om onze gemeenschap te steunen, een helpende hand te geven en vooral laten zien dat we er zijn. Voor elkaar en met elkaar!”

Bron: Antilliaans Dagblad