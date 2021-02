AntilliaansDagblad | Corona-uitbraak in ziekenhuis Aruba

Oranjestad – In het Dr. Horacio E. Oduber Hospital (HOH) zijn enkele verpleegkundigen besmet geraakt met Covid-19. Het HOH is direct begonnen met ‘contact tracing’ en ontdekte dat de besmetting door een bezoeker is binnengebracht.

De besmette collega’s zitten in thuisquarantaine en maken het goed. De directie heeft besloten in het belang van de patiënten en het personeel om enkele geplande operaties af te zeggen. De komende dagen wordt per dag gekeken wat de stand van zaken is en welke operaties kunnen doorgaan.

Het HOH betreurt dat iemand die op ziekenbezoek kwam, achteraf positief bleek te zijn. Sinds maart vorig jaar gelden in het ziekenhuis strikte regels om te voorkomen dat patiënten gevaar lopen besmet te raken met Covid-19. Bezoekers komen met een mondkapje op binnen, maar in de kamer blijken sommigen zonder mondkapje op dicht bij de patiënten te komen. In dit geval is een patiënt zonder het zelf in de gaten te hebben op deze manier besmet geraakt en heeft het virus doorgegeven aan een verpleegkundige.

De regels zijn dat covid-patiënten in het ziekenhuis geen bezoek mogen ontvangen. Voor andere patiënten geldt dat zij maar één (volwassen) bezoeker mogen ontvangen. Dat moet op afspraak en voor de duur van maximaal een uur. Ook in de ziekenkamer is het dragen van een mondkapje en het houden van afstand verplicht.

Bron: Antilliaans Dagblad