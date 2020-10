AntilliaansDagblad | Buladó verrast met Gouden Kalf

Willemstad – Buladó heeft het Gouden Kalf gewonnen voor beste film. Dat is gisteravond bekendgemaakt tijdens de belangrijkste Nederlandse filmprijzen-uitreiking in de Utrechtse Stadsschouwburg.

Curaçao werd bedankt voor alle liefde die de filmcrew heeft ontvangen. Regisseur Eché Janga draagt het Gouden Kalf, de hoofdprijs binnen het Nederlands Film Festival (NFF), op aan Curaçao. In de Nederlandse talkshow Op1 vertelt Janga dat de ontlading heel groot was.

,,Dit is niet alleen voor mij, de crew en de producenten belangrijk, maar ook voor Curaçao. Nu wordt het land op een andere manier belicht. Niet alleen als een vakantieland of een Zandvoort in de Caribbean. Een shoot-out naar Curaçao.”

In de Nederlandse pers wordt Buladó een ‘verrassende winnaar’ genoemd. Verrassend want: ,,De op Curaçao gedraaide en grotendeels in het Papiaments gesproken productie, leek met slechts één nominatie (alleen voor de hoofdprijs) niet de grootste kanshebber.” De filmpers was enthousiast over Buladó. Het is een magisch-realistische film die gaat over een meisje van elf, dat haar moeder nooit heeft gekend.

Het scenario is geschreven door Janga en Esther Duysker. De hoofdrolspelers zijn Felix de Rooy (opa Weljo), Everon Jackson Hooi (vader Ouira) en Tiara Richards (2009) die de elfjarige (klein)dochter Kenza speelt. Buladó was al de openingsfilm vorige week van het veertigste Nederlands Film Festival. Jan Pieter Ekker van Het Parool noemt de film ‘magisch-realistisch, maar ook zeer persoonlijk’.

Ekker: ,,De verrassende bekroning van Buladó is een passend slot van de wegens corona uitgeklede veertigste editie, die voor het overgrote deel online plaatsvond.” Producent Derk-Jan Warrink van het jonge Amsterdamse productiehuis Keplerfilm: ,,Dit was onze enige nominatie, dus we hadden het echt niet verwacht.”

Op de website van het Antilliaans Dagblad is de trailer van Buladó te vinden.

Bron: Antilliaans Dagblad