AntilliaansDagblad | Bonaire Coffie keert MPB de rug toe

Kralendijk – Eilandsraadslid Daisy Coffie stapt op bij de MPB en gaat door als onafhankelijk eilandraadslid. Het gerucht over de breuk ging eerder deze week over het eiland en werd gisteren in het Papiamentstaligge ochtendblad Èxtra bevestigd.

Coffie uitte al eerder haar ongenoegen over de koers die Movementu di Pueblo Boneriano (MPB) voert, maar de spreekwoordelijke druppel lijkt te zijn dat ze op 8 september aan de kant werd gezet als fractievoorzitter.

Coffie, die op 6 september aankwam op Bonaire na bijna een jaar vanwege een ingrijpende en langdurige medische behandeling in Europees Nederland te zijn geweest, kreeg dit op maandag 7 september van een gedeputeerde en een bestuurslid te horen.

Een dag later werd haar officieel meegedeeld dat het partijbestuur van de MPB in meerderheid had besloten dat zij niet langer fractievoorzitter mocht zijn. Officieel vanwege haar gezondheid maar zelf had ze het idee dat haar kritische houding jegens de implementatie van het bestuursakkoord de reden was.

Coffie gaf toentertijd aan de gang van zaken onbestaanbaar te vinden voor een partij die stelt te staan voor democratie, integriteit, goed bestuur en nieuwe politiek.

,,Dit alles dwingt mij om mij te beraden op mijn positie als lid van de MPB-fractie”, aldus de politica bijna een maand geleden. Ze was vanaf de oprichting betrokken bij de ‘blauwe partij’.

