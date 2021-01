AntilliaansDagblad | Belastingdienst tijdelijk gesloten

Kralendijk – Het kantoor van de Belastingdienst en douane op Bonaire is in verband met quarantainemaatregelen van 6 tot en met 24 januari gesloten voor bezoekers.

Om de klanten snel en goed van dienst te kunnen zijn, blijft de Belastingdienst bereikbaar via telefoon en e-mail. Het havenkantoor van de douane op Bonaire is wel geopend

Op het e-mailadres kan men terecht met alle vragen over aangiftes en aangiftegedrag, het aanvragen van DigiD, Crib-nummer, inkomensverklaringen, verklaringen Rechtsbijstand, betalingsregeling, en uitstel van betaling, het doorgeven van wijziging van bankrekeningnummer en/of adreswijziging en alle douanevragen. De Belastingdienst verzoekt klanten vriendelijk om een contactkanaal te kiezen. Dus óf mailen óf bellen ([email protected] / 715 8585).

Het tegelijkertijd gebruikmaken van verschillende contactkanalen is niet nodig.

Inwoners en bedrijven kunnen makkelijk, veilig en snel hun aangiftes voor abb, LH en de verzamelloonstaat online indienen bij de Belastingdienst. Het e-mailadres

[email protected] blijft beschikbaar voor vragen die te maken hebben met ICT en online aangiften. Fysiek inleveren van stukken kan in de brievenbus naast de hoofdingang van het kantoor van de Belastingdienst. Men ontvangt zo snel mogelijk een bevestigingsmail van de ingediende stukken met een stempel van de Belastingdienst.

Het is ook mogelijk om de aangifte in te scannen en te mailen naar het e-mailadres maar de aangifte online indienen via de website gaat volgens de Belastingdienst veel sneller.

belastingdienst-cn.nl

Bron: Antilliaans Dagblad