AntilliaansDagblad | Avondklok naar middernacht

Willemstad – De avondklok gaat vanaf vandaag een uur later in. In plaats van om 23.00 uur moet iedereen om middernacht weer thuis zijn. Dat is goed nieuws voor veel horecabedrijven die een uurtje langer open mogen blijven, tot 23.00 uur.

De versoepeling is mogelijk omdat het aantal positieve besmettingen al enige tijd vrij laag blijft. ,,De trend laat zien dat we de goede kant opgaan”, zei premier Eugene Rhuggenaath (PAR) gisteren tijdens de persconferentie waarin hij enkele versoepelingen van de maatregelen aankondigde. De nieuwe maatregelen gaan vandaag in en gelden tot en met maandag 8 maart.

De teugels gaan voorzichtig wat losser, maar nog altijd onder de voorwaarde dat mensen zich houden aan de basisregels om verspreiding van het coronavirus te voorkomen: afstand houden van elkaar en hygiëne. ,,We geven wat meer ruimte maar we hebben met z’n allen een gedeelde verantwoordelijkheid”, richt de Curaçaose premier zich tot met name eigenaren van horecagelegenheden. ,,Samen moeten we ervoor zorgen dat de regels worden nageleefd.”

Rhuggenaath geeft desgevraagd toe wel wat bezorgd te zijn ‘zo aan het einde van de maand’. ,,Het risico bestaat dat mensen de grenzen opzoeken. We willen niet dat we de maatregelen weer moeten aanscherpen.”

Horecagelegenheden en andere zaken mogen dus, mits zij daarvoor een vergunning hebben en ervoor zorgen dat klanten voldoende afstand houden, tot 23.00 uur open blijven. Hetzelfde geldt voor de truk’i pan. Nachtclubs blijven voorlopig gesloten. ,,Een afgesloten ruimte met muziek, drank en hard praten. Dat is niet veilig”, zegt Rhuggenaath.

Voor optredens en evenementen in de buitenlucht zijn wel mogelijkheden, maar alleen met een vergunning. Daarover beslist het ‘toetsing- en adviesteam maatregelen covid’. De aanvraag kan worden ingediend via www.kalamidat.cw.

Ook voor sportevenementen buiten is er weer meer mogelijk. Publiek is toegestaan, maar van een volle bak is geen sprake. De tribunes mogen maar voor de helft in gebruik worden genomen en tot maximaal 250 personen. De grote sportstadions met ruimte voor meer dan 2.500 mensen kunnen een vergunning aanvragen als zij tijdens een sportevenement meer publiek willen toelaten. Daarbij moeten zij dan een plan indienen waaruit blijkt hoe kan worden voldaan aan de covid-maatregelen, zoals het beschikbaar aantal plekken, looproutes en een duidelijke in- en uitgang. Bij sportwedstrijden binnen is geen publiek toegestaan. Een gym of ruimte voor crossfit mag open, maar er mogen niet meer dan 25 personen binnen zijn en alleen als er dan voldoende afstand kan worden gehouden.

In overleg met de Gaming Control Board is het covid-protocol voor casino’s aangepast. Bezoekers mogen aan een tafel spelen, maar met de helft van het aantal mensen waarvoor ruimte is. Als niet voldoende afstand kan worden gehouden, moet het casino voor een oplossing zorgen, bijvoorbeeld met plexiglas. In het casino mogen ook weer alcoholische dranken worden aangeboden.

Bron: Antilliaans Dagblad