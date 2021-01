AntilliaansDagblad | Afvalwater geloosd in Simpsonbaai

Philipsburg – Burgers blijven aangeven dat er een ‘zeer sterke rioolgeur’ komt van het afvalwater dat in de Simpson Bay Lagoon wordt gedumpt door Plaza Puerta del Sol. Dat meldt de Natuurstichting Sint Maarten.

,,In december hebben we de locatie al meerdere keren bezocht. We bemerkten iedere keer een zeer sterke rioolgeur en hebben zelfs rioolwater de lagune zien binnenkomen. We zagen kleine stukjes, mogelijk toiletpapier en uitwerpselen, uit de buis komen. We hebben de situatie uitgelegd aan de directie van de afvalwaterzuiveringsinstallatie, aangezien het rioolwater kennelijk uit hun systeem voortkomt”, legt Natuurstichting Sint Maarten uit.

De stichting raadde het management van de zuiveringsinstallatie aan om het dumpen van het afvalwater in de lagune direct te stoppen en in plaats daarvan rioolwagens in te zetten, totdat de situatie volledig is opgelost en het water 100 procent schoon is verklaard. Daarnaast is de situatie voorgelegd aan de VROMI-inspectie en is geadviseerd om deze activiteiten niet langer goed te keuren.

,,Een paar dagen later herhaalde de situatie zich, en we spraken opnieuw met de directie en legden uit dat ze rioolwagens moesten gebruiken totdat de zuiveringsinstallatie is getest. Helaas hebben we vorige week opnieuw ongezuiverd rioolwater geregistreerd dat afkomstig is van de Puerta del Sol-zuiveringsinstallatie”, aldus de stichting.

De natuurstichting heeft geen bewijs ontvangen dat de zuiveringsinstallatie is hersteld of dat het water binnen de normen van hun hindervergunning ‘schoon’ is getest. ,,Bovendien tonen de sterke rioolgeur, het vuile water met zichtbare stukjes toiletpapier, duidelijk aan dat deze zuiveringsinstallatie niet goed werkt en moet worden gestopt voordat er meer of onomkeerbare schade is aangericht”, vervolgt de stichting.

Het pompen van ongezuiverd rioolwater in het mariene milieu kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen voor omwonenden. Fecaal vervuild water kan daarnaast een enorme impact hebben op het milieu en het zeeleven, omdat een hoge toevoer van voedingsstoffen als gevolg van slechte rioolwaterzuivering algenbloei veroorzaakt. Algenbloei verhoogt de concurrentie om zuurstof, wat leidt tot een onbalans in het aquatische ecosysteem en verstikking van waterdieren zoals vissen en ander zeeleven, wat eindigt met dood en stinkend water.

Toevoer van hoge concentraties voedingsstoffen heeft ook een zeer grote impact op koraalriffen en is eigenlijk de belangrijkste oorzaak van wijdverbreide sterfte van koraalbedekking in het Caribisch gebied. Koraalriffen zijn de meest productieve en soortenrijke mariene ecosystemen, maar ook de meest nutriëntgevoelige.

Naast de ernstige negatieve gevolgen voor de gezondheid en het milieu, kan de geur van rioolwater tevens de toeristenindustrie ernstig schaden, aangezien de toeristen van het eiland momenteel eerst de sterke geur van rioolwater ervaren in plaats van te genieten van hun vakantie.

Bron: Antilliaans Dagblad