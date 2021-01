AntilliaansDagblad | 27 Partijen willen meedoen aan verkiezingen

Willemstad – Het aantal partijen dat bij de Electorale Raad heeft aangegeven deel te willen nemen aan de verkiezingen ligt ‘sterk boven het gemiddelde’. 27 Politieke groeperingen hebben interesse getoond in het indienen van een kandidatenlijst op 21 januari.

De wettelijk voorgeschreven tijd voor het indienen van de lijsten is vanwege het toepassen van de coronamaatregelen met twee uur verlengd. De partijen hebben nu komende donderdag tot 18.00 uur in plaats van 16.00 uur de tijd om de kandidatenlijst in te leveren.

Zo blijkt uit de onlangs gepubliceerde ‘Tijdelijke regeling maatregelen kandidaatstelling Statenverkiezing 2021 Covid-19-pandemie’. In de toelichting staat dat de Electorale Raad heeft aangegeven dat er 27 politieke groeperingen een kandidatenlijst willen indienen op 21 januari.

,,In vergelijking met de vorige verkiezingen is dit aantal sterk boven het gemiddelde”, aldus de toelichting. De leden van de Electorale Raad vrezen dat de wettelijk voorgeschreven zeven uren voor het indienen van de lijsten te krap is. Want de partijen die gaan en komen mogen elkaar, vanwege risico op besmetting, het liefst niet tegenkomen.

,,In samenspraak met het Korps Politie Curaçao zal het verkeer, de toestroom van aanhangers, alsmede het aantal personen dat aanwezig mag zijn bij het inleveren van de kandidatenlijsten, moeten worden gereguleerd”, zo staat in de regeling.

Er is door de Electorale Raad al besloten een ruimere locatie te kiezen, maar, zo wordt eraan toegevoegd, ‘deze aanpassing is niet voldoende om te garanderen dat de inlevering van alle kandidatenlijsten tijdig (vóór vier uur ’s middags) wordt afgerond’.

Of er ook daadwerkelijk 27 politieke partijen mee gaan doen aan de verkiezingen moet nog blijken. De kandidaatstelling is op 21 januari, maar op 30 en 31 januari moeten de partijen die op dit moment geen zetel hebben in de Staten nog met 800 stemmen ondersteund worden alvorens aan de verkiezingen van 19 maart mee te kunnen doen.

Bron: Antilliaans Dagblad