Antilliaans Dagblad | Toke de keda weer terug

Willemstad – In het afgelopen weekeinde zijn er 22 nieuwe bevestigde gevallen van coronabesmetting bijgekomen. Er wordt niet langer gesproken van een handjevol gevallen die dagelijks worden geregistreerd; daarom kondigt de regering vandaag nieuwe, meer drastische maatregelen aan. Waaronder de toke de keda (avondklok).

De toke de keda treedt dinsdagavond 15 september in werking en geldt van 23.00 tot 05.00 uur. Met deze maatregel lijkt de regering te hebben opgeschaald naar de gevreesde fase drie van het escalatieplan. Nadere details zullen vandaag om 11.30 uur door premier Eugene Rhuggenaath en epidemioloog Izzy Gerstenbluth tijdens een persconferentie worden aangekondigd.

Met de 22 nieuwe besmettingen die er in het weekeinde bij zijn gekomen komt de teller van het aantal bevestigde gevallen sinds de epidemie op 157 te staan. Tot en met gisteren waren hiervan 99 gevallen actief; 57 personen zijn hersteld van het virus en één persoon is in maart overleden.

De meeste nieuwe gevallen die er nu zijn bijgekomen zijn gekoppeld aan al bestaande besmettingen en kwamen aan het licht door contact tracing van de afdeling Epidemiologie van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur.

Zaterdag werden 10 nieuwe gevallen geregistreerd, waarvan 7 gelinkt aan bestaande gevallen en gisteren werden 12 nieuwe gevallen bekendgemaakt, waarvan 10 gekoppeld waren aan bekende gevallen. De bron van de overige 5 is vooralsnog onbekend en wordt onderzocht.

Gerstenbluth legde eerder deze maand nog eens de verschillende fases in het escalatieplan uit. Bij fase 0 van het escalatieplan is er alleen sprake van geïmporteerde gevallen; in fase 1 is er lokale transmissie, maar is de bron bekend; in fase 2 is er lokale transmissie, maar is de bron niet bekend; in fase 3 is er sprake van een vastgesteld aantal clusters van lokale transmissie; en in fase 4 is er wijdverspreide transmissie. De regering gaat gezien de ernst van de maatregelen niet zomaar over naar fase 3, zo gaf Gerstenbluth toen aan.

In fase 2 zijn openbare activiteiten van zang, dans en muziek niet toegestaan; zijn zanggroepen niet toegestaan tijdens religieuze diensten; mag de ruimte waar mensen bij elkaar komen voor maximaal 50 procent van de capaciteit bezet worden, tot een maximum van 250 personen; en zijn privéfeesten niet langer toegestaan. In fase 3 blijven alle maatregelen van voorgaande fases van kracht en komen er meer maatregelen bij. Te denken valt aan de toke de keda, de plachi di dia, het sluiten van bioscopen en theater, religieuze huizen, scholen en het annuleren van sportactiviteiten. Dan wordt ook de staf van de Volksgezondheidssector en van het ziekenhuis gemobiliseerd.

