Antilliaans Dagblad | Teststraat in bedrijf

Willemstad – De afdeling epidemiologie van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) heeft verschillende acties ondernomen om de toenemende werkdruk aan te kunnen.

Met het toenemend aantal lokale besmettingen, zijn er meer contacten die in quarantaine gaan en in de gaten gehouden moeten worden. Wie positief heeft getest moet in isolatie.

Het Mobiele Artsen Team (MAT) helpt bij de bezoeken van mensen die in isolatie zitten, maar ook bij de controles op symptomen van diegenen die nog virusvrij zijn en preventief in quarantaine blijven omdat zij intensief contact hebben gehad met een besmette persoon. Dat heeft epidemioloog Izzy Gerstenbluth gisteren gezegd tijdens een persconferentie.

Minister Zita Jesus-Leito (PAR) van GMN zei dat haar ministerie er alles aan doet om ervoor te zorgen dat er voldoende materialen en mensen beschikbaar zijn om de testen en controles uit te kunnen voeren. Het gaat dan bijvoorbeeld om de testen zelf en beschermingsmaterialen. ,,Nederland helpt daarbij”, zegt Jesus-Leito.

De afdeling epidemiologie heeft bovendien de teststraat op het terrein van Geneeskunde en Gezondheidszaken (G&Gz) aan de Piscaderaweg in gebruik genomen. Alleen mensen die daarvoor een afspraak hebben gekregen, kunnen zich daar laten testen op het coronavirus. Epidemioloog Gerstenbluth zegt dat uit een proef is gebleken dat bij acht tot tien mensen per uur een monster kan worden afgenomen voor de PCR-test die moet uitwijzen of iemand besmet is met het virus en dat kan overdragen op anderen.

Nu er lokale besmettingen zijn en het aantal contacten dat nagetrokken moet worden toeneemt, moeten ook meer testen worden afgenomen. Tot nu toe kwam het team van epidemiologie bij de mensen thuis, juist om te voorkomen dat een besmette persoon de straat op ging. Maar dat is niet langer haalbaar.

De teststraat is een goede oplossing om toch voldoende PCR-monsters af te kunnen nemen. Wie moet worden getest, rijdt met de auto het terrein op en meldt zich bij het loket, laat zich testen en kan weer naar huis. Snel en efficiënt.

