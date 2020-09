Antilliaans Dagblad | ‘Situatie onder controle’

Willemstad – De huidige coronasituatie op Curaçao is nog – met 68 bevestigde gevallen, waarvan 32 actief – onder controle. Maar om dat zo te houden, is een collectieve verantwoordelijke houding vereist waarbij de gehele bevolking de gestelde regels naleeft.

Dat zei premier Eugene Rhuggenaath (PAR) gisteren tijdens de dagelijkse briefing van de overheid over de ontwikkelingen op het gebied van Covid-19. Gevreesde nieuwe, strengere maatregelen bleven gisteren uit. Wel deed de Curaçaose minister-president een dringend beroep op iedereen om alles op alles te zetten om ‘te voorkomen dat we terechtkomen in fase 3 of 4’.

,,Dan zullen we weer te maken krijgen met een totale lockdown, een toke de keda en de plachi di dia. Dat wil niemand. Daarom moeten we nu allemaal onze verantwoordelijkheid nemen. Wij als regering doen dat, maar kunnen dat niet alleen. Jij als burger, jij als werkgever, jij als ondernemer; iedereen is er verantwoordelijk voor een lockdown – met alle sociale en economische gevolgen van dien – te voorkomen”, aldus Rhuggenaath.

Curaçao had tot gisterochtend sinds het begin van de coronapandemie 68 bevestigde gevallen, waarvan 32 actief, 35 zijn hersteld en één persoon is overleden. Na maanden geen lokale gevallen te hebben gehad, komen er sinds anderhalve week dagelijks nieuwe gevallen van lokale besmetting bij.

,,Wij houden deze ontwikkelingen dagelijks in de gaten. Vanaf het moment dat we de economie weer hebben geopend, iedereen weer fysiek naar het werk is gegaan, de scholen weer zijn geopend en we de grenzen weer hebben opengezet om toeristen te ontvangen, hebben we voorspeld en verwacht dat er meer gevallen zouden komen. De gevallen zijn op dit moment nog binnen een marge die voor ons te behandelen is. We hebben het onder controle, maar moeten goed op ons gedrag blijven letten en de maatregelen naleven die zijn getroffen; van de hygiënemaatregelen tot het bewaren van sociale afstand en het vermijden van samenscholing. De regering is voorbereid, heeft het escalatiemodel reeds gepresenteerd en is er klaar voor om eventueel nieuwe preventieve maatregelen te treffen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen en de bevolking te beschermen”, aldus de Curaçaose minister-president.

Om het niet zover te laten komen dat die maatregelen getroffen moeten worden, deed Rhuggenaath gisteren een ‘beroep vanuit het hart’ op alle burgers ‘om voor onszelf en anderen te zorgen’.

,,Ik merk dat dit voor het grootste gedeelte al gebeurd; supermarkten, restaurants en andere bedrijven leven de instructies na en velen van ons bewaren sociale afstand en dragen zelfs mondkapjes. Dat is goed, blijf dat doen. Zorg voor jezelf – was je handen, vermijd je gezicht aan te raken – maar zorg ook voor anderen. Denk aan je geliefden; je kinderen, je ouders, je familie, de meest kwetsbaren binnen onze gemeenschap.”

De premier vroeg iedereen ‘zoveel mogelijk thuis te blijven en niet op straat te gaan als dit niet nodig is’. In dit kader deed de premier ook een beroep op werkgevers om personeel dat thuis kan werken, dit te laten doen.

,,Er zijn bedrijven waar dit goed mogelijk is en waarbij het thuiswerken de dienstverlening en de zaken niet verstoren. Als het kan, doe het. Daardoor zijn er minder mensen op kantoor die gebruikmaken van een centrale airco en minder mensen op straat. Dat helpt allemaal bij het beperken van de verspreiding van het virus.”

De regering heeft ook aandacht voor het onderwijs en de onrust die is ontstaan bij – met name – ouders na het nieuws van besmettingen bij een beperkt aantal leerlingen en ouders. ,,Het betreft een sector die ons allemaal na aan het hart ligt. Dat geldt ook voor mij als minister van Onderwijs, maar ook als ouder. De situatie heeft onze aandacht en ik kan iedereen verzekeren dat er geen reden is om in paniek te raken. Ik begrijp het; als je hoort dat een ouder, een leerling of een docent besmet is met het virus, word je bang. Maar geloof me, de situatie heeft onze aandacht en we hebben contact met de schoolbesturen, de vakbonden en de docenten en zullen indien nodig direct gerichte maatregelen treffen”, zo gaf Rhuggenaath aan.

Als bij een leerling, ouder van een leerling of docent een besmetting wordt geconstateerd, worden ook meteen maatregelen getroffen, zo werd door de premier verzekerd. ,,Deze personen worden geïsoleerd en na contact tracing worden ook de directe contacten in quarantaine geplaatst. Verder testen we natuurlijk en indien nodig sluiten we de school voor een paar dagen”, zo somt Rhuggenaath op.

De minister, die ook tijdelijk fungeert als minister van Onderwijs, herinnert de gemeenschap eraan dat ‘Covid-19 er voorlopig zal zijn’. ,,Zelfs als we de scholen voor twee weken zouden sluiten, dan zou het virus er na die twee weken nog zijn.

Daarom richten we het protocol erop om het leven van iedereen te beschermen terwijl het virus er is. Dit protocol verbeteren we gaandeweg. We evalueren dagelijks de ontwikkelingen, bestuderen data, nemen advies en indien nodig treffen we additionele maatregelen volgens het escalatiemodel om elke stap die nodig is op tijd te nemen. Daar kan de gemeenschap van op aan.”

