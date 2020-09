Antilliaans Dagblad | RdK: Deal begin 2021

Willemstad – De Project Management Organisatie (PMO) van Refineria di Kòrsou (RdK) meldt dat er 13 geïnteresseerden in de overname van de olieraffinaderij, de opslag bij Bullenbaai en de utiliteitenplant CRU over zijn – eerder werd melding gemaakt van 25 kandidaten – en dat er gemikt wordt op het sluiten van een deal begin 2021.

RdK wil zo transparant mogelijk zijn en bericht dat er onlangs contact is geweest met dertien geïnteresseerde partijen in het project Arawak. Zij zijn uitgenodigd om vóór 5 oktober 2020 een zogenoemde ‘non-binding proposal’ in te dienen. Alle partijen die interesse getoond hebben, hebben inmiddels een ‘non-disclosure agreement (NDA)’ getekend.

,,Uiterlijk in december van dit jaar zal aangekondigd worden welke partij de voorkeur geniet om mee verder te onderhandelen en tot een eindcontract te komen”, aldus RdK die uitlegt dat een NDA een gebruikelijke procedure is bij internationale multimiljonaire transacties.

,,RdK geeft de deelnemende partijen toegang tot een virtuele ‘data room’ waarin zij allerhande confidentiële commerciële en technische informatie krijgen van de verschillende faciliteiten”, zo wordt nader uitgelegd.

En verder: ,,Ook de partijen zelf willen niet dat de mededingers weten van hun strategische activiteiten, omdat dit invloed heeft op hun concurrentiepositie. RdK wil deze betrouwbaarheid kunnen garanderen.”

De geïnteresseerde partijen hebben een vragenlijst moeten invullen over onder andere de voorstellen met betrekking tot het operationaliseren van de Curaçaose faciliteiten, de ervaring met het managen van een raffinaderij en de mogelijkheden om aan olie en andere producten die verkocht kunnen worden te komen. Ook moet er bewijs geleverd worden dat er over voldoende financiële middelen beschikt wordt om aan de toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.

Het proces is volgens RdK op dit moment in drie fasen verdeeld. Er worden eerst ‘non-binding proposals’ ingediend die door PMO en adviseurs geëvalueerd worden. Dit vindt vóór eind oktober plaats. Daarna wordt er een verkorte lijst gemaakt van geselecteerde gegadigden die uitgenodigd worden om een definitief bod te doen. Dit zal medio november gebeuren. Tot slot zal er in december begonnen worden met onderhandelingen met de zogenoemde ‘preferred bidder’. De bedoeling is dat in het eerste kwartaal van 2021 de onderhandelingen afgerond worden.

