Antilliaans Dagblad | Meer coronapatiënten opgenomen op Aruba

Oranjestad – ,,De situatie is ernstig. Moeten er soms doden vallen voordat iedereen dat inziet?” Minister-president Evelyn Wever-Croes doet een dringend beroep op de bevolking om alles in het werk te stellen om de verspreiding van Covid-19 te stoppen.

Gisteravond maakte de regering bekend dat een 75-jarige man is overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Gisteren werden 84 personen positief getest op corona. Daarnaast bleken 65 besmette personen virusvrij. Het aantal actieve gevallen is daarmee met negentien gestegen naar 924. Op zichzelf vallen die cijfers mee, maar wel werden de afgelopen twee dagen zeven patiënten met Covid-19 opgenomen in het Horacio Oduber Hospital. Daar liggen nu achttien mensen met corona, waarvan drie op de intensive care. Hun leeftijden lopen uiteen van 29 tot 85 jaar. Dit lijken lage cijfers, maar de snelle toename baart de deskundigen zorgen. Het is nu twee weken geleden dat de brandhaarden in de ‘hotzone’ werden ontdekt.

,,Als je geen symptomen van corona hebt, blijf dan alsjeblieft van de straat, zodat je het virus niet oploopt. Als je wel symptomen hebt, blijf je zeker van de straat. Als de bevolking niet luistert, zullen we niet aarzelen om strenge maatregelen te nemen”, zo vatte de premier kernachtig samen.

De strategie van Aruba is om zo veel mogelijk te testen. De deskundigen verwachten zo snel een beeld te krijgen van wie besmet zijn met Covid-19 en van wie ze het virus hebben gekregen. Door veel mensen in quarantaine te plaatsen, hoopt de regering het virus onder controle te krijgen. Sinds het eerste geval in maart van dit jaar, zijn op Aruba bijna 17.000 coronatests uitgevoerd. ,,Onze strategie is om het virus zo snel mogelijk op te sporen. Ons probleem is dat de cijfers hoog zijn en nog niet echt lijken te dalen. De bedoeling is dat we deze week de gevolgen gaan zien van de maatregelen die we twee weken geleden hebben genomen. De zorgverleners beginnen de druk te voelen. We hopen dat de beperkte capaciteit in het ziekenhuis voldoende is”, aldus Wever-Croes.

Een nieuwe maatregel is dat de scholen voorlopig dicht blijven. Het nieuwe schooljaar gaat niet op 20 augustus van start, zoals eind vorige week aangekondigd, maar twee weken later. De regering heeft deze beslissing genomen vanwege de hoge aantallen coronabesmettingen.

Ook wordt strenger toegezien op de naleving van de regels, vooral waar het gaat om het uitgaansleven. Wever-Croes: ,,We zien dat het risico daar het grootst is. Er zijn nog steeds mensen die op een creatieve manier proberen de regels te omzeilen. De regering ziet toe op handhaving en er wordt hard ingegrepen bij overtredingen.” Ze roept de bevolking op om risico’s te mijden. ,,Als je ergens komt en het is er druk, of je ziet dat men zich niet aan de regels houdt, ga dan weg en meldt de situatie via [email protected]

De huidige besmettingsgolf is het gevolg van feestende groepen. De besmette personen zijn vooral van de leeftijd van 24 tot 44 jaar. Omdat ze doorgaans niet veel last van corona hadden, hebben ze het verspreid onder familieleden en vrienden. De mensen die echt ziek zijn geworden van corona in de afgelopen twee weken, zijn ouderen en mensen met een zwakke gezondheid.

Eenieder die positief getest wordt op Covid-19 moet veertien dagen in quarantaine. De eerste week daarvan is verplicht en wordt gecontroleerd. De tweede week wordt ernstig aangeraden. De quarantaine geldt ook voor zijn of haar huisgenoten.

