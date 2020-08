Antilliaans Dagblad | MAN wil spoeddebat over NOW

Met uitgekte NOW lijst april 2020

Willemstad – De MAN-fractie in de Staten heeft een verzoek ingediend voor een spoedvergadering over de NOW-regeling en andere financiële noodsteun aan bedrijven en individuen.

Het is volgens de fractie van groot belang duidelijkheid te scheppen over de financiële noodsteun aan bedrijven. Volgens MAN moet in dit kader de Algemene Rekenkamer worden gevraagd onderzoek te doen, waarbij alle bedrijven die steun hebben ontvangen op een lijst worden gepubliceerd, die voor iedereen te bekijken is. ,,Zo wordt transparantie gecreëerd in dit hele proces.”

In de brief aan de Statenvoorzitter geeft MAN aan dat Curaçao net als de rest van de wereld geconfronteerd wordt met de Covid-19-pandemie en dat deze veel ernstige gevolgen voor de economie met zich meebrengt.

,,Ook heeft de situatie voor veel spanning gezorgd onder onze mensen en heeft het veel druk gelegd op de regering van Curaçao. De regering heeft niet de noodzakelijke fondsen tot zijn beschikking om de personen en bedrijven in nood te helpen en heeft zich tot Nederland gewend voor hulp. Zoals bekend verstrekt Nederland die steun, maar dan wel onder bepaalde voorwaarden en in tranches.”

De fractie vervolgt dat veel bedrijven en personen dankzij deze steun uit Nederland zelf ook financiële steun ontvangen, maar dat hierbij wel het doel is zoveel mogelijk banen te behouden. Maar, zo stelt de MAN, ‘we horen de laatste tijd veel klachten en vragen over deze steun’.

,,Het is voor onze fractie van groot belang een openbare vergadering op te roepen en de Staten te vragen akkoord te gaan met een onderzoek door de Algemene Rekenkamer en vervolgens een lijst te publiceren van alle bedrijven die steun krijgen vanuit de overheid.”

Voor de vergadering wil de MAN-fractie dat minister Kenneth Gijsbertha van Financiën, minister Hensley Koeiman van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn en minister Steven Martina van Economische Ontwikkeling – allemaal ministers van MAN – worden opgeroepen om uitleg te geven over de procedure met betrekking tot financiële steun aan individuen en bedrijven.

Bron: Antilliaans Dagblad

Naschrift KKC

Klik hier voor het document als u met uw browser het onderstaand Scribd document niet kan lezen of downloaden.

2020 05 xx – Now lijst coronavirus loonsubsidie april 2020 Curacao | Radio Direct by Knipselkrant Curacao on Scribd