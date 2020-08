Antilliaans Dagblad | VS ontraden bezoek SXM, Aruba en Curaçao

Willemstad – De Verenigde Staten ontraden Amerikanen om Sint Maarten, Aruba en Curaçao te bezoeken. De eilanden hebben een zogenoemde level three-waarschuwing gekregen in een gisteren gepubliceerde lijst. Dat betekent dat alle niet-essentiële reizen worden afgeraden.

Volgens de VS is het risico om in de drie landen besmet te raken hoog.

Amerikanen worden sinds vorige maand toegelaten in Aruba. Sint Maarten opende vijf dagen geleden de grenzen voor Amerikanen. Curaçao laat Amerikanen echter nog steeds niet toe.

Saba, Bonaire en Sint Eustatius zijn volgens de VS wel veilig. Maar die eilanden laten ook geen Amerikanen toe.

Tussen Curaçao, Aruba en Sint Maarten zijn wel grote verschillen. Aruba heeft sinds gisteren 146 actieve lokale besmettingen, Sint Maarten heeft 74 actieve gevallen. Curaçao is sinds gisteravond coronavrij verklaard.

