Antilliaans Dagblad | ‘Knops heeft lak aan Staten’

Willemstad – Het verzoek van de MAN-fractie in de Staten om staatssecretaris Raymond Knops (CDA) uit te nodigen voor een informele vergadering is door de Nederlandse bewindsman afgewezen.

MAN-Statenlid Giselle Mc William had er dinsdag tijdens het Statenoverleg over een gezamenlijk standpunt met betrekking tot de Caribische Hervormingsentiteit (CHE), geen goed woord voor over.

,,Knops heeft lak aan ons. Hij deelt liever voedselpakketten uit, om ons volk vooral afhankelijk te houden”, zo liet de politica in felle bewoordingen weten.

Zij voert aan: ,,De uitnodiging voor een informeel gesprek in de Staten was een opening om in dialoog te treden met de belangrijkste partner in de discussie rond de landspakketten, de consensusrijkswet en de CHE. Maar jammer genoeg heeft Knops laten weten dat er geen ruimte is in zijn agenda.”

Volgens Mc William is het niet ongebruikelijk dat Nederlandse politici op informele wijze luisteren naar de gevoelens in de Staten. Eerder is dat gebeurd met de Geschillenregeling door Knops en premier Mark Rutte. Ook Stef Blok heeft dit gedaan in verband met de problemen in Venezuela.

,,Het is dus geen ongewone vraag van de MAN. Maar Knops heeft lak aan de volksvertegenwoordiging. De MAN-fractie moet nu praten óver Knops in plaats van mét Knops. Er is nog steeds geen opening voor dialoog. We moeten gewoon een kruisje zetten en ondertekenen, terwijl bekend is dat de consensusrijkswetten van 10-10-‘10 ook niet de gewenste resultaten hebben opgeleverd.

In de stukken staat nu alleen maar wat er allemaal ingeleverd en bezuinigd moet worden, maar als het om investeringen gaat en hulp bij de economische ontwikkeling, komen er allerlei beloftes die niet op papier worden gezet. Wij staan voor wederzijds respect, voor de dialoog. Als er ‘kon ku ta’ (naar het belieft) met ons omgegaan wordt, dan zal het resultaat ook ‘kon ku ta’ zijn. Ik ben van mening dat de Covid-19-problemen losgemaakt moeten worden van de landenpakketten en de hervormingen.

Het is triest hoe Knops de vele vragen in de Tweede Kamer heeft beantwoord. Wat een dieptepunt voor de Nederlandse politici die altijd de mond vol hebben van dialoog en gesprek. Ik vind het ronduit respectloos”, aldus een diep teleurgestelde Mc William.

