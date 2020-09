Antilliaans Dagblad | Herstel toerisme Aruba gaat langzamer dan verwacht

Oranjestad – Aruba Hotel & Tourism Association (Ahata) heeft de laatste cijfers gepubliceerd. Daaruit blijkt trager herstel dan oorspronkelijk verwacht toen de grenzen weer opengingen.

De bezettingsgraad in augustus was 14,2 procent vergeleken met 86,9 procent een jaar geleden. Dit vormt een recovery rate van 16 procent.

Het gemiddelde dagtarief was ongeveer hetzelfde als vorig jaar, namelijk 240,52 dollar. De opbrengst per beschikbare kamer, de RevPar daalde met 83 procent tot 34,27 dollar.

De gemiddelde bezetting year-to-date is 57 procent lager dan vorig jaar, en kwam uit op 29,1 procent. De year-to-date RevPar daalde met 59 procent tot 100,89 dollar.

Hotels hebben hun projecties voor de rest van 2020 verlaagd na de huidige Covid-uitbraak in de lokale gemeenschap. De verwachting is dat de bezetting in september niet boven de 12,6 procent uitkomt. Historisch gezien presteert het toerisme in september altijd slechter dan in augustus.

Voor het vierde kwartaal verwachten de hotels een gemiddelde bezettingsgraad van 26 procent. Ook daarna verwacht de sector nog geen bezettingsgraad die voldoende is om de operationele kosten goed te maken.

De Ahata-gegevens zijn gebaseerd op negentien van haar hotelleden : Amsterdam Manor Beach Resort, Barceló Aruba, Boardwalk Boutique Hotel, Brickell Bay Beach Club, Bucuti & Tara Beach Resort, Courtyard by Marriott, Divi & Tamarijn All-Inclusive, Eagle Aruba Resort, Holiday Inn Resort Aruba, Hyatt Regency Aruba, Hyatt Place Aruba Airport, Manchebo Beach Resort, Marriott Aruba & Stellaris Casino, Paradera Park, Renaissance Aruba Resort, The Ritz-Carlton Aruba, RIU Palace Aruba, RIU Palace Antillas en Talk of the Town Hotel.

Bron: Antilliaans Dagblad