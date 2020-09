Antilliaans Dagblad | 43 Ongedocumenteerden opgepakt

Willemstad – De kustwacht heeft dinsdagavond een bootje aangehouden met aan boord 43 ongedocumenteerde personen en twee apen.

De politie was dinsdagavond ingeschakeld nadat de kustwacht het bootje had aangehouden. Het multidisciplinair team bestaande uit de politie, de kustwacht en functionarissen van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur is – eenmaal aan land – meteen begonnen met het controleren en testen op Covid-19 van 34 mannen en 9 vrouwen, allen van Venezolaanse afkomst.

De apen die op het bootje zijn gevonden, zijn in beslag genomen

Na de controle door GMN zijn de personen overgedragen aan de Immigratie-afdeling die belast is met de registratie van ongedocumenteerden. Alle personen zijn vervolgens getransporteerd naar de barakken van gevangenis Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou, waar ze zijn opgesloten.

Bron: Antilliaans Dagblad