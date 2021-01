AntilliaansDagblad | Corc doet belofte

‘Geleidelijk voldoen aan internationale milieunormen’

Willemstad – Curaçao Oil Refinery Complex (Corc) belooft zich in te zetten voor ‘een geleidelijke verbetering van de milieucondities’ en streeft ernaar te voldoen aan ‘de beste internationale normen’. Inzet is een duurzame exploitatie van de raffinaderij op lange termijn.

Bovendien wil Corc de arbeidsomstandigheden van de werknemers verbeteren. Dat blijkt uit een persbericht dat woordvoerder Percy Pinedo gisteren uitstuurde namens het lokale consortium dat werd geselecteerd als ‘preferred bidder’.

Nadat eerder Refineria di Kòrsou (RdK) de keuze al bevestigde, treedt Corc nu zelf ‘bijzonder trots’ naar buiten. De onderhandelingen met verschillende partijen, waaronder overheids-nv RdK, zijn nog in volle gang, maar de bedoeling is dat alle contracten uiterlijk 1 maart worden ondertekend.

Corc zegt in ieder geval vastbesloten te zijn eind februari de definitieve overeenkomst met RdK af te ronden. Het gaat om afspraken in verband met de exploitatie van de Isla-raffinaderij, de faciliteiten in de haven bij Emmastad en de olieterminal bij Bullenbaai, aldus het persbericht, waarin nog eens wordt benadrukt dat de entiteit ‘honderd procent Curaçaos’ is.

Het Antilliaans Dagblad berichtte eerder al dat het bedrijf onder leiding staat van Javier Hernández, die jarenlang directeur was van Refineria Isla Curaçao, en Manoel ‘Lito’ De Silva De Freitas. De Silva De Freitas is bekend met de raffinaderij als onderhoudsaannemer met zijn bedrijf Dick & Doof Contractors.

Dick & Doof maakt samen met de Isla-vakbonden PWFC (Petroleum Workers’ Federation Curaçao) en Apri (Asosashon Pa empleadonan di staf di Refineria Isla) deel uit van het consortium. In het persbericht wordt Da Silva De Freitas niet met naam genoemd maar wel de naam van zijn bedrijf en de ‘zeer belangrijke’ betrokkenheid van Hernández, een ‘wereldwijd erkende expert op het gebied van olieraffinage’.

,,Het team heeft ruime en langdurige ervaring in de exploitatie en ondersteuning van het Curaçaose raffinaderijcomplex. De kern van Corc is en blijft lokaal.” Om de exploitatie uit te kunnen voeren zal worden samengewerkt met ‘een van de grootste olieconcerns ter wereld en met de Verenigde Naties’.

Deze krant schreef in de editie van 30 december, dus nog voordat RdK de keuze officieel had bevestigd, dat de ruwe olie grotendeels uit Brazilië, Nigeria en Rusland moet komen.

Corc zou afspraken hebben met het Braziliaanse GDE Trading (Grupo Dislub Equador). Daarbij zouden Petra Energia Sa, eveneens uit Brazilië, en China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec) zijn betrokken. Wat betreft de VN gaat het om de support van United Nations Industrial Development Organization (Unido).

