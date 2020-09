Antilliaans Dagblad | Bonaire in ‘lichte’ lockdown

Kralendijk – Na de explosieve toename van actieve Covid-19-gevallen op Bonaire afgelopen week worden de maatregelen op het eiland aangescherpt. Gezaghebber Rijna noemde het een ‘lichte’ lockdown, maar het pakket verschilt op het eerste gezicht weinig van de maatregelen die in de eerdere lockdown werden genomen.

Op het moment van de persconferentie, afgelopen zaterdag, was het aantal positieve gevallen opgelopen tot 26 en gisteren stond de teller op 30. Hiervan liggen er twee in het ziekenhuis.

De nieuwe maatregelen gaan vanavond om middernacht in en zullen in eerste instantie tien dagen duren, dus tot woensdag 30 september 23.59 uur. De gezaghebber benadrukte dat dit pakket maatregelen bedoeld is om een volledige lockdown te voorkomen, hiermee implicerend dat wanneer deze ‘mildere’ versie niet voldoende effectief blijkt te zijn er alsnog een volledige sluiting van het eiland zou kunnen volgen. De opdracht van de overheid aan iedereen is om de komende tijd zo vele mogelijk thuis te blijven en te werken.

De belangrijkste aangescherpte maatregelen zijn: Alle horeca, eet- en drinkgelegenheden worden gesloten. Afhalen en brengen mag tot uiterlijk 20.00 uur. Alle andere bedrijven, winkels en instellingen die niet tot de vitale sector behoren worden ook gesloten. Hieronder vallen ook de contactberoepen voor uiterlijke verzorging, sportscholen, duikscholen en casino’s. Alle evenement en alle samenkomsten en vergaderingen zijn verboden.

Bedrijven en instellingen die behoren tot de vitale sector, zoals zorg (inclusief mantelzorg), financiële instellingen, overheid en overheidsbedrijven zoals Selibon, Bia, Web en Telbo kunnen open blijven. Dit geldt ook voor botica’s, supermarkten, bouwmateriaalbedrijven en pompstations, tot uiterlijk 20.00 uur. Voorwaarde is dat zij zich strikt houden aan een deurbeleid en aan het maximale aantal klanten.

Ouderenopvang, scholen en kinderopvang mogen openblijven wanneer ze zich strikt aan de richtlijnen houden. Wanneer er personen positief getest worden, moeten er door de betreffende instelling onmiddellijk maatregelen genomen worden om verder verspreiding te voorkomen. De bouwsector mag haar activiteiten voortzetten met inachtneming van de regels.

Er zijn ook aanvullende maatregelen. Samenscholing wordt beperkt tot tien personen, die minimaal 1,5 meter afstand van elkaar houden. Dit geldt ook voor religieuze bijeenkomsten. Bij begrafenissen mogen er niet meer dan tien personen in de afscheidsruimte zijn en bij huwelijksvoltrekkingen mogen geen genodigden aanwezig zijn. Sporten in de buitenlucht is toegestaan wanneer er sprake is van ‘vluchtig’ contact en er geen toeschouwers zijn. Bij het vervoer van personeel in busjes naar bedrijven in de vitale sector moeten er verplicht mondkapjes gedragen worden. De overheid raadt iedereen dringend aan om ook bij privévervoer in de auto mondkapjes te dragen. Vliegverkeer tussen de eilanden is alleen toegestaan voor repatrianten en vitale beroepen.

De gezaghebber heeft de regering in Den Haag gevraagd Bonaire aan te merken als code oranje-gebied. Als dit wordt toegewezen, zullen alle reizigers die van Bonaire naar Amsterdam vliegen in Nederland tien dagen in quarantaine moeten.

