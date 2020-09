Antilliaans Dagblad | Ruim 193.890 kilo vuil opgehaald

Tijdens de World Clean Up Day Curaçao is zaterdag ruim 193.890 kilo vuil door zeker 1.300 vrijwilligers op 80 locaties opgehaald. Vandaag wordt het definitieve aantal kilo’s bekendgemaakt. De organisatie van de schoonmaakactie is tevreden.

Het viel vrijwilligers op dat onder andere de wijken Barbuquet, Las Almas, Nieuw Nederland en Scharloo substantieel schoner waren dan een jaar geleden. De wijk Kustbatterij deed voor het eerst op grote schaal mee; daar werd 50.000 kilo opgehaald.

Op de weg tussen Ronde Klip en Playa Kanoa werd 40.000 kilo verzameld en reden trucks af en aan naar de landfill bij Malpais. Verder maakten 138 duikers bij 11 verschillende stranden het rif schoon.

Bron: Antilliaans Dagblad