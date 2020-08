Antilliaans Dagblad | Bedrijfsleven Aruba niet tegen Nederlands toezicht

Oranjestad – Organisaties die de commerciële sector vertegenwoordigen, tillen niet zo zwaar aan de condities die Nederland stelt voor het bieden van financiële steun.

,,Het is een tijdelijke kwestie en dan kan er mooi schoon schip gemaakt worden”, was te horen tijdens de digitale vergadering van de regering met de sociale partners. De Kamer van Koophandel ziet vooral veel positieve kanten aan de voorwaarden.

,,De regering lijkt geneigd om het pakket te accepteren, domweg omdat er geen andere keuze is. Veel politici, maar ook vakbondsleiders denken dat het toezicht veel te lang gaat duren en dat Aruba alle autonomie verliest. Ik denk dat dat wel meevalt”, aldus voorzitter Satish Daryanani.

De directeur van de KvK, Martijn Balkestijn, valt hem bij: ,,Nederland is inderdaad behoorlijk agressief bezig. Als je de documenten goed leest, blijkt daar echter uit dat hun bedoeling is om op kardinale punten verbeteringen aan te brengen, zodat Aruba op de lange termijn weer op eigen benen kan staan.”

Volgens Balkestijn gaat het vooral om het stroomlijnen van het overheidsapparaat, het zorgdragen voor duurzame overheidsfinanciën, versterken van de economie, verbeteren van het zorgstelsel, het onderwijs en justitie. ,,De voorwaarden van Nederland komen niet uit de lucht vallen. Ze zijn in lijn met wat gerenommeerde internationale instituten al langere tijd naar voren brengen.”

Tisa LaSorte, directeur van Aruba Hotel and Tourism Association (Ahata) waardeert de openheid van de regering en de gelegenheid om input te geven. Uit de presentaties maakt ze op dat Aruba geen keuze heeft dan de voorstellen te accepteren.

,,Het is nu tijd om de discussie te stoppen en een einde te maken aan de huidige onzekerheid. We moeten weten waar we aan toe zijn.” LaSorte beschouwt de voorwaarden van Nederland als financiële en technische hulp, die eraan bijdragen dat de Arubaanse economie sterker uit de crisis komt.

,,We moeten deze periode van hulp gewoon accepteren. Na die paar jaar kunnen we weer prima op eigen benen staan.”

Bron: Antilliaans Dagblad