Ingezonden | Back to normal? in de klas

Vandaag laten we Jeroen Heuvel aan het woord.

Als reactie op het bericht op pagina 5 in de editie van 13 augustus, stel ik dat het nieuwe abnormaal in de klas is dat de leraar (wel) twee meter afstand van de leerling(en) moet houden. HAHAHA.

Jeroen Heuvel,

docent ASHV