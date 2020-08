Antilliaans Dagblad | 92 Nieuwe coronagevallen op Aruba

Oranjestad – Zoals velen al vreesden zijn veel mensen op Aruba de afgelopen weken besmet geraakt met Covid-19. Gisteren werden 92 nieuwe besmettingen vastgesteld.

Volgens minister-president Evelyn Wever-Croes is slechts een deel van de enorme toename te verklaren doordat er veel meer wordt getest. ,,Het zal me niet verbazen als er de komende dagen nog veel meer bijkomen. Ik ben bezorgd over de ontwikkelingen en teleurgesteld in het gedrag van onze mensen. Dit is het gevolg van het niet opvolgen van de richtlijnen.”

Sinds woensdag zijn de coronamaatregelen verscherpt. In winkels, supermarkten en andere zaken waar klantcontact is, moeten mensen verplicht mondkapjes op. Ook in het openbaar vervoer en taxi’s zijn deze verplicht. Er staat nog geen boete op. ,,We moeten daarvoor nog in overleg met het Openbaar Ministerie”, aldus plaatsvervangend korpschef Vanessa Tjon-Kock tegen Sharina Henriquez van Caribisch Netwerk.

Een andere maatregel is dat bars en nachtclubs per direct dicht zijn gegaan. Hoelang deze sluiting gaat duren, is nog niet duidelijk. ,,We verwachten in ieder geval twee weken”, zei de premier.

Alle besmette personen moeten in thuisquarantaine. ,,Ik benadruk het belang daarvan. Mensen die zich niet aan de regels houden dragen bij aan de verspreiding. Ik wens alle besmette personen beterschap en ben blij dat geen van hen op dit moment echt ziek is”, aldus Wever-Croes. Tegen mensen die in contact zijn geweest met besmette personen zegt ze: ,,Vermijd contact met anderen. Draag een mondkapje en volg de hygiëneregels. Bel de huisarts voor aan afspraak en blijf thuis tot je aan de beurt bent.”

De regering bekijkt tot eind volgende week hoe de situatie zich ontwikkelt. ,,Binnen een paar weken moet het beter gaan, anders gaan we terug naar de lockdown-situatie. Voor nu hebben we de situatie onder controle. Paniek is niet nodig, het volgen van de regels wel.”

De teller van Directie Volksgezondheid (DVG) staat op 266 vastgestelde besmettingen. Onder hen zijn dertien toeristen. 114 Mensen zijn inmiddels virusvrij verklaard.

Er zijn nu dus nog 149 mensen besmet. Van hen zijn 147 mensen inwoners van Aruba en twee zijn toerist. Drie mensen overleden aan corona.

DVG heeft tot nu toe 9.260 coronatests uitgevoerd, waarvan 5.754 op Luchthaven Reina Beatrix. Daarvan bleken er 8.997 negatief.

Bron: Antilliaans Dagblad