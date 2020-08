AlgemeenDagblad | TUI haalt ruim 500 vakantiegangers uit Aruba na aanscherping reisadvies

TUI Nederland haalt 526 reizigers terug van Aruba na de aanscherping van het reisadvies naar code oranje. Er vertrekt over vier dagen een extra vlucht naar Aruba om de vakantiegangers terug te halen.

De reisorganisatie zegt dat het voor het merendeel gaat om reizigers die geen pakketreis hebben geboekt, maar alleen een vliegticket. ,,We informeren hen zo snel mogelijk over het aangepaste reisadvies en dat wij hen terug gaan brengen naar Nederland”, aldus TUI in een reactie op het aangescherpte reisadvies.