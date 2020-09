AlgemeenDagblad | ‘President Trump genomineerd voor Nobelprijs voor de Vrede’

Annabel van Gestel

De Amerikaanse president Donald Trump is opnieuw genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede. Aanleiding tot de nominatie is zijn aandeel in de vredesgesprekken tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten vorige maand.

Ook vorig jaar werd Trump genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede vanwege zijn inspanningen tijdens de vredesgesprekken met Noord-Korea. De president greep toen naast de prijs; die ging naar de premier van Ethiopië Abiy Ahmed.

De nominatie werd deze keer ingediend door de Noorse politicus Christian Tybring-Gjedde. Hij prijst Trump voor zijn pogingen om aanhoudende conflicten wereldwijd op te lossen. ,,Ik denk dat hij meer gedaan heeft om vrede te stichten tussen landen dan de meeste andere genomineerden”, lichtte hij zijn nominatie toe aan de Amerikaanse nieuwssite Fox.

Ook sprak de politicus, die lid is van de conservatieve vooruitgangspartij in Noorwegen, lovend over het feit dat Trump een groot aantal troepen heeft teruggetrokken uit het Midden-Oosten. ,,Trump heeft een 39 jaar oude traditie verbroken van Amerikaanse presidenten die ófwel een oorlog zijn begonnen, of de Verenigde Staten onderdeel hebben gemaakt van een internationaal gewapend conflict.”

De prestigieuze prijs is in totaal vier keer toegekend aan een Amerikaanse president, waaronder in 2009 aan Barack Obama. Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson en Jimmy Carter gingen hem voor. Obama sleepte de prijs in de wacht voor zijn ‘buitengewone pogingen internationale diplomatie en samenwerking tussen mensen te versterken’.

Bron: Algemeen Dagblad