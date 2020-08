BTCM | Venezuela kiest steeds vaker voor Bitcoin, handel groeit gestaag door

Door Robin Heester | Bitcoin Magazine

In Venezuela komt de acceptatie van bitcoin (BTC) steeds verder op gang. Dat blijkt uit onderzoek van de analisten van Chainalysis.

De regering van het land is de laatste tijd bezig geweest met het pushen van een cryptocurrency economie. Maar de vraag is of het uitpakt zoals het regime daar voor ogen had.

Het land heeft inmiddels een eigen digitale valuta in de vorm van de Petro. Deze munt is gedekt door olie. Maar het is vooral een veel vrijer betaalmiddel die de aandacht pakt: De handel in bitcoin groeit namelijk gestaag.

Nummer drie

Volgens Chainalysis staat Venezuela op plek drie als het gaat om bitcoin adoptie. Net achter Oekraïne en Rusland.

In een interview geef onderzoeker Kim Grauer aan waar de groei in vooral vandaan komt: ”De reden dat Venezuela zo hoog staat op de lijst is door de peer-to-peer marktplaatsen. Daarom stak Venezuela er voor ons bovenuit.”

Bitcoin

Het is niet zo dat er nu ineens miljoenen Venezolanen compleet over zijn gestapt op bitcoin. Wel zien platformen als Paxful en LocalBitcoins groeiende cijfers in met name deze regio.

De goedgekeurde brokers en beurzen lijken nog weinig tractie te hebben in het land. Mensen kiezen liever voor een alternatief waar je met elkaar handelt.

Om een voorbeeld te geven: Criptolago is een van de zeven door de staat gereguleerde beurzen, maar zag slechts een volume van $380.000 in een jaar tijd.

Peer-to-peer

LocalBitcoins had omgerekend zo’n $242 miljoen aan handelsvolume in de afgelopen 365 dagen, dat blijkt uit data van UsefulTulips.

Paxful is nog een stuk kleiner in Venezuela: het handelsvolume daar was $311.000 in de vorige 12 maanden. Paxful is sinds de start van dit jaar pas aan het groeien in de regio, dus wie weet kan het op termijn echt de strijd aan met LocalBitcoins.

Paxful heeft wel nog een ander nadeel qua gebruiksgemak. Ook dit soort organisaties moeten voldoen aan (internationale) regels en daarom hebben ze betalingen van de Bank of Venezuela geblokkeerd.

Elite

De elite gebruikt volgens Chainalysis met name beurzen als Critpolago. 75% van de transacties richting het bedrijf zijn $1.000 of hoger in waarde. Mede door de financiële crisis waar het land zich al jaren in bevindt is het voor de gemiddelde Venezolaan ondenkbaar dat zij zomaar even $1.000 kunnen missen.

Ondanks de mindere cijfers dan bijvoorbeeld LocalBitcoins zag ook Criptolago groei. Het volume in juli was dit jaar 13 keer hoger dan in 2019.

Volgens Grauer is het logisch dat de rest van Venezuela kiest voor andere manieren om aan bitcoin te kopen. In een land met hyperinflatie en veel politieke onrust vertrouwt men simpelweg de overheidsorganisaties niet of nauwelijks.

