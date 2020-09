AD | Bliksembezoek Pompeo aan Suriname: ‘VS wil er weer voet aan de grond krijgen’

Tonny van der Mee | Algemeen Dagblad

Voor het eerst in de geschiedenis komt vandaag een Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken naar Suriname. Het bliksembezoek van Mike Pompeo is onderdeel van een meerdaagse reis door Zuid-Amerika. Vier redenen waarom het bezoek volgens de Surinaamse politicoloog Hans Breeveld belangrijk is.

1. Historisch bezoek

Voor het eerst in dertien jaar landt vandaag een regeringsvliegtuig van de VS in Paramaribo, met aan boord Pompeo. De laatste keer dat dat gebeurde, was in 2007, toen defensieminister Robert Gates op bezoek kwam. Voor een tegenbezoek moeten we nog verder terug. In 1992 werd toenmalig president Ronald Venetiaan van Suriname op het Witte Huis in Washington ontvangen door zijn Amerikaanse ambtgenoot George W. Bush. Suriname had net een burgeroorlog en een staatsgreep achter de rug. Bush beloofde Venetiaan hulp in geval van een nieuwe coup.

2. Isolement

Onder de vorige president, Desi Bouterse, zat Suriname internationaal in een isolement. In veel landen staat hij op de zwarte lijst. Zijn bewegingsvrijheid als president was beperkt. Zijn zoon Dino zit in de VS in de cel wegens drugshandel.

De Amerikanen hekelen de rol van Suriname als doorvoerland van drugs, de betrokkenheid van Bouterse daarbij en de aanpak van drugscriminaliteit. Bouterses opvolger, Chan Santokhi, belooft schoon schip te maken. Hij belde al met Pompeo en de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok. ‘Ik ben blij Suriname, Guyana, Brazilië, Colombia en Texas te bezoeken om democratie op het westelijk halfrond te vieren en ervoor te vechten’, twitterde Pompeo onlangs. Blok ontving vorige maand zijn Surinaamse ambtgenoot Albert Ramdin. Dat was voor het eerst in jaren dat er weer een Surinaamse bewindspersoon naar Nederland kwam. Volgens politicoloog Hans Breeveld is het bezoek van Pompeo een voorbeeld van hoe de nieuwe regering Suriname uit het internationale isolement wil halen. ,,Het is een eerbetoon aan de democratische overgang in Suriname. De Amerikanen zien Suriname als een voorbeeld voor andere landen in de regio, zoals Guyana waar het onrustig is.”

3. China

Toen de Surinaamse krijgsraad Desi Bouterse eind november veroordeelde vanwege de Decembermoorden in 1982, was deze op staatsbezoek in China, een van de weinige bevriende landen tijdens zijn bewind. China heeft een grote rol verworven in de visserij, bosbouw, grondstoffenindustrie, handel en infrastructuur in Suriname. ,,Tijdens het isolement van de vorige regering, is China snel in het gat gesprongen”, zegt Breeveld. ,,Het bezoek van Pompeo staat niet los van de Chinese dominantie in de regio. De Amerikanen proberen er weer voet aan de grond te krijgen. Dat voor de kust van Suriname olie is gevonden, zal ook een rol spelen.”

4. Schuldenlast

Omgekeerd heeft Suriname de VS hard nodig. Bouterse heeft de regering-Santokhi een schuld van 2,5 miljard euro nagelaten. Pompeo belooft Suriname te helpen bij het Internationaal Monetair Fonds, de Wereldbank en de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB).

Het kan een voordeel zijn dat de nieuwe baas van de IDB een Amerikaan is: Mauricio Claver-Carone, een belangrijke adviseur van Donald Trump. Die benoeming bekijkt Latijns-Amerika met argusogen. Breeveld: ,,De VS hopen in Suriname steun daarvoor te krijgen. En de Amerikanen zullen een goed woordje doen om Suriname weer in het rijtje van democratische landen te krijgen. Een win-winsituatie. Symbolisch is de steun van de VS belangrijk, maar inhoudelijk zal Suriname Nederland harder nodig hebben.”

Bron: Algemeen Dagblad.nl