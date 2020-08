Ingezonden | Burgerlijke ongehoorzaamheid

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Winnie L. Tanasale aan het woord.

Ik denk dat ik maar besluit tot ‘civil disobedience’, burgerlijke ongehoorzaamheid: voortaan maar geen belasting betalen. Mijn door hardwerken verdiende centjes gaan onder andere naar de belasting om de salarissen te betalen van dwarsliggers, nihilisten en narcisten. Allemaal met gigantisch opgeblazen ego’s.

Niet het landsbelang, het belang van Curaçao staat centraal, maar partijbelang. Niet de mens staat centraal, maar blind eigenbelang, hang naar macht en geld. Mensen met enorme salarissen om het land te dienen. En wat doen ze? Voeren een schertsvertoning op waarbij het huilen nader staat dan het lachen.

Ik zie geen compassie, geen wederzijds respect; geen ‘drive’ om Curaçao uit deze ongekende crisis te halen. Zelfs delen van de bevolking aangestuurd door nietsontziende vakbondsleiders weigeren constructief mee te werken.

Onwillekeurig komt de tekst van een oude Franse chanson van Guy Béart in mijn gedachten: Le Quidam: een niemendal, die van alles probeert om aandacht te krijgen, wat helaas niet lukt (de complete tekst van deze chanson is via Google wel te vinden). Wie de schoen past, trekke hem aan.

Winnie L. Tanasale,

Curaçao.