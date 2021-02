24Ora | Invallen bij Arubaans en Curacaos trustkantoor

Het onderzoek met betrekking tot de Avestruz (struisvogel) zaak gaat door. Er hebben invallen plaatsgevonden in zowel Aruba als Curacao.

Het trustkantoor is gevestigd in de Belgiestraat op Aruba en de andere op Curacao. De RST en Landsrecherche gaven opdracht tot het onderzoek. Het trustkantoor is van de familie L. Waar men precies naar zocht is niet bekend. Er wordt gezegd dat er materiaal in beslag is genomen.

Beide onderzoeken lopen gelijktijdig. Avestruz was het eerst begonnen, gevolgd door het Flamingo onderzoek. De Struisvogelzaak kent ex-minister Benny Sevinger als verdachte terwijl de Flamingo-zaak ex-minister Otmar Oduber als verdachte heeft.

Oud-minister Benny Sevinger is niet verhoord en verschillende andere verdachte zijn ook niet verhoord.

Naschrift KKC

Meer achtergronden over het trustkantoor AMTR en de familie Looman in een artikel van Vrij Nederland | Van Stanley Hillis tot Hamas

