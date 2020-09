Ingezonden | Wat iedere Nederlander in het Koninkrijk behoort te weten (deel 1)

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Wini Raveneau aan het woord.

Waarom het Statuut, de vroegere Nederlandse Antillen en tegenwoordig Curaçao, Aruba, St. Maarten en de Bes-eilanden, elke vorm van autonomie heeft ontnomen. Een poosje terug heeft de heer Knops, tot ergernis van velen in het “Caribisch deel van Nederland“ verklaard dat de landen in dit deel van het Koninkrijk hun autonomie niet kunnen dragen.

Deze uitspraak heeft bij ons veroorzaakt dat vele politici op hun achterpoten zijn gaan staan, iets wat ik eigenlijk niet begrijp. Wanneer zal het tot ons doordringen dat er bij ons geen sprake is van enig autonomie? Hoe kunnen we derhalve, wat niet is, dragen? Het wordt echt tijd om op te houden met “verstoppertje spelen” en elkaar recht in de ogen te durven kijken.

Ons Staatkundig verhaal in Jip-en-Janneketaal

Na de verschrikkelijke ervaring van verdrukking en uitbuiting door Hitler tijdens de Tweede Wereldoorlog, werden de geallieerde landen, die toen koloniën hadden, zich ervan bewust dat ook zij schuldig waren, aan het onderdrukken, uitbuiten en vermoorden van hun respectievelijke overzeese gebiedsdelen (koloniën) en hun desbetreffende volkeren. De Verenigde Naties (VN) werden op 24 oktober 1945 opgericht met als doel om in de toekomst elke vorm van kolonialisme in de wereld uit te bannen. Elk land, dat toen koloniën bezat, was volgens het Handvest van de Verenigde Naties verplicht om de gebieden die zij als bezit had, te dekoloniseren. Dit proces heette het “dekolonisatieproces.”

Hoewel Nederland lid was van de toen opgerichte Verenigde Naties, wilde Nederland haar koloniën echter niet kwijtraken. (Trouwens, Nederland was een van de laatste koloniserende landen die de slavernij in haar koloniën afschafte).

Met de VOC en de WIC was Nederland een van de koloniale grootmachten, die toen o.a. Nederlands-Indië, het huidige Indonesië, Suriname en Curaçao en onderhorigheden, als koloniën had. (NB: Nederlands-Indië werd gedekoloniseerd pas na een bloedige oorlog in 1949).

De voorwaarden, die door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties gesteld werden voor het dekolonisatieproces, werden in het Handvest in de desbetreffende hoofdstuk opgesomd. (Handvest VN Hoofdstuk XI art. 73 en 74)

Elke kolonie werd op een lijst, genaamd “ niet-zelfbesturende gebieden”, geplaatst. * De desbetreffende koloniserende landen werden verplicht om jaarlijks een rapportage bij de VN in te leveren, waarin zij het verloop- en de vorderingen van het dekolonisatieproces beschreven. Dit heette: “het rapportageplicht”.

Aan het einde van dit proces, toetst de Algemene Vergadering ( AV) of de desbetreffende landen, volgens de gestelde criteria de status van een volledig zelfbestuur conform Hoofdstuk XI hebben verworven.

Wordt er bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen bepaald dat het gebied volledige, zelfbeschikkingsrecht of autonomie heeft bereikt, dan zal dat (voormalig ) gebied door de VN, als een soevereine staat worden beschouwd.

Dan pas zal het koloniserend land gevrijwaard worden van de verplichtingen gebonden aan art 73 van het VN Handvest.

De desbetreffende gebieden zullen dan van de lijst van “niet zelfbesturende gebieden” worden afgevoerd en als soevereine staat worden erkend.

Nederland wilde haar koloniën echter nooit kwijt. Het was immers deze tijd van kolonialisme, kaapvaart en slavernij, die Nederland tot de dag van vandaag globaal gezien tot een invloedrijk land heeft gemaakt.

Het Statuut

Om haar koloniën toch te kunnen behouden stelde Nederland het slinkse ”Statuut” op. Politiek Nederland wist de politici van de Nederlandse Antillen en Suriname ervan te overtuigen dat de nieuwe rechtsorde (Statuut), de definitieve opheffing van de koloniale verhoudingen en een doorbreking van de eenzijdige oppermacht van het moederland betekende.

Op 15 december 1954 werd het Statuut ondertekend en deelde Nederland aan de VN mee, dat Suriname en de Nederlandse Antillen vanaf toen hun “volledige staatkundige emancipatie hadden voltooid” en Nederland dus vrijstelling van het rapportageplicht ( VN Handvest art. 73 lid e) diende te verkrijgen.

Maar in 1955 riep de VN Nederland op, om zich in de AVVN te komen verantwoorden en uit te leggen waarom het Statuut, volgens Nederland, aan Suriname en de Nederlandse Antillen een “volledig zelfbestuur conform Hoofdstuk XI” van het VN Handvest toekende.

Nederland nodigde de vertegenwoordigers van Curaçao en Suriname uit, om deel uit te maken van de Nederlandse delegatie, met als doel de Algemene Vergadering (onder Nederlands regie) te overtuigen dat het Statuut hen inderdaad, met onderlinge overstemming, een “volledig zelfbestuur conform Hoofdstuk XI”van het VN Handvest gaf.

Na hevige debatten te hebben gevoerd, bleek echter overduidelijk dat het Statuut de koloniën helemaal geen ”volledig zelfbestuur conform Hoofdstuk XI”toekende.

Het resultaat van de stemming in de Algemene Vergadering spreekt voor zich:

Voor Tegen Blanco Onthouding Totaal

21 10 33 12 76

28% 13% 43% 16% 100%

Op deze wijze werd het Statuut in de Algemene Vergadering der Verenigde Naties aangenomen. Echter, in werkelijkheid, met een minderheid der stemmen “voor”.

Volgens de AVVN resolutie 945, van de Algemene Vergadering der VN, wordt bevestigd dat een grote meerderheid van de Vergadering (72%) niet ervan overtuigd was dat het Statuut, Suriname en de Nederlandse Antillen, van het Nederlandse kolonialisme had vrijgemaakt. Omdat deze beide landen kennelijk zelf wel van mening waren dat het Statuut, volgens hen, hen het noodzakelijke volledig zelfbestuur verschafte, onthielden verschillende lidstaten zich van stemmen over dit onderwerp of stemden anderen blanco.

Dit verklaart waarom er sprake was van een overgrote meerderheid van de vergadering dat het standpunt niet ondersteunde dat het Statuut inderdaad de beide landen Suriname en de Nederlandse Antillen volledig zelfbestuur verleende. Gelukkig begreep men dat we toen geen politieke en staatkundige inzicht hadden en heeft Uruguay aan AVVN resolutie 945 een amendement toegevoegd, die de 6 eilanden v.d voormalige Nederlandse Antillen toestaat om te allen tijde in de toekomst, zonder interventie van Nederland) de Verenigde Naties te kunnen benaderen wanneer we ons realiseren dat het Statuut ons geen “volledig zelfbestuur conform Hoofdstuk XI” geeft. Dit is nog steeds van toepassing.

Door het niet deelnemen aan het dekolonisatieproces, zijn de 6 eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen derhalve achterop geraakt bij de andere voormalige koloniën, die dit proces wel hebben doorlopen en als gevolg hiervan souvereine staten zijn geworden.

Wordt vervolgd.

Wini Raveneau,

Voormalig parlementslid voor PS

Curacao