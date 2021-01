Volkskrant | Niemand sluit val kabinet-Rutte III nog uit

Frank Hendrickx en Yvonne Hofs

Het kabinet Rutte III dreigt alsnog te vallen over de kinderopvangtoeslagenaffaire. Meerdere coalitiepartijen menen dat politieke consequenties moeilijk kunnen uitblijven. Ook de VVD van premier Mark Rutte sluit niet uit dat het kabinet nog deze week zijn ontslag indient.

De VVD zelf wil het liefst dat het kabinet de rit uitzit en alles in het werk stelt om tegemoet te komen aan het leed van de gedupeerden. Ook kunnen dan meteen hervormingen in gang worden gezet om een vergelijkbaar echec in de toekomst te voorkomen. Daarnaast is het volgens de liberalen vanwege de coronacrisis beter dat het kabinet aanblijft.

Toch viel dinsdag ook bij de VVD te horen dat het goed verdedigbaar is dat de overige coalitiepartijen een andere afweging maken. Daar zou de partij van Rutte alle begrip voor hebben, aldus een VVD-bron. Hierbij wordt verwezen naar de harde conclusies die de parlementaire ondervragingscommissie heeft getrokken. In het eindrapport wordt geconstateerd dat ‘de grondbeginselen van de rechtsstaat’ zijn geschonden en dat burgers jarenlang ten onrechte als fraudeurs zijn ‘gebrandmerkt’.

Ministerraad

Het kabinet sprak dinsdagavond tijdens een ingelaste ministerraad over de politieke consequenties van de affaire. Na afloop zei Rutte dat het kabinet vrijdag verder praat en dan ook de mogelijke politieke gevolgen te bespreken.

Volgens Rutte was het een ‘goede vergadering’, waarin werd gesproken over de kabinetsreactie op het ‘zeer ernstige rapport van de parlementaire onderzoekscommissie’. Daarbij kwam een aantal onderwerpen aan bod. ‘Hoe voorkom je dit soort verschrikkelijke zaken? Hoe zorg je dat informatie naar journalisten en de Kamer gaat, dat er geen twijfel is dat dat zo ruimhartig mogelijk gebeurt’.

Bron: Volkskrant