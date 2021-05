PBC | Er is geen plan B en ook niet nodig volgens coalitie

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Er is geen plan B. Dat valt op te maken uit de woorden van Javier Silvania. Hij was gisteren de woordvoerder van de nieuwe coalitie tijdens de persconferentie.

De financiële paragraaf van het regeerakkoord gaat uit van een continuering van de liquiditeitssteun uit Nederland. Mocht dat niet lukken, dan moet er opnieuw gekeken worden naar waar geld vandaan kan komen.

Alles is mogelijk, maar we zijn optimistisch dat het met Nederland gaat lukken, aldus Silvania. De vraag naar plan B is daarom op dit moment niet relevant voor de coalitie.

