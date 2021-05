Ingezonden | Dansen met Nederland

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Dr. Miguel Goede aan het woord.

16 mei 2021

Het is een generalisatie. Nederlander kunnen niet dansen. Het is wel een feit denk ik dat in de Cariben men lossere heupen heeft. Toen Nederland Curaçao ten dan vroeg was het een Pas de deux. Maar hier dansen wij tumba, merengue, salsa, bachata, regea, zouk. Iemand zei in de tijd van Miguel Pourier Nederland danst op klompen en wij dansen tuma; iets in die geest. Bij dansen is het zo dat de beste danser zich aanpast aan de danspartner en samen komen ze op een beter niveau.

Waar dans ik nu om heen? Het gaat om de relatie en communicatie tussen Den Haag – Willemstad over COHO. De nieuwe regering wil niet naar de pijpen van Den Haag dansen, maar wil wel geld (lenen) van Den Haag. Waarom eigenlijk? Een deel van de familie van Willemstad is klaar met Nederland en wil eigenlijk scheiden, maar dat kan niet want Willemstad heeft niet alleen schulden maar kan zichzelf niet bedruipen. Het draait allemaal om niet met elkaar kunnen communiceren, want dansen is communiceren.

Ik krijg steeds meer het vermoeden dat het probleem gewoon is wat ik zie. Politiek Willemstad weet gewoon niet hoe je met Den Haag om moet gaan. Daarom presenteer ik een paar handvaten en biedt ik mij aan als adviseur.

• De Nederlander is het meest directe volk van de wereld (Mecking, 2018). Dus ben direct en zeg hoe het zit, maar zeg het op een heel normale toon, want voor een Nederlander is het de normaalste zaak van de wereld.

• Afspraak is afspraak; maak duidelijke afspraken, want je wordt eraan gehouden.

• Op tijd zijn is eerste afspraak; ben niet laat.

• Gelijkwaardige houding, geen minderwaardigheidscomplex. Met (valse) schaamte kom je niet ver bij de Nederlander. Dat kennen ze niet.

• Geen drama, maar zakelijk. Dus geen emotionele taferelen maar nuchter.

• De Nederlander kent geen taboes. Bespreekbaar maken geen taboes. Noem het beestje bij zijn naam; een crisis is een crisis.

• Als je ja zegt, moet je geen nee doen. Je moet niet maar ja zeggen, terwijl je weet dat nee gaat doen of het niet kan.

• Afspraken maken en je er aanhouden. Praatjes vullen geen gaatjes.

• Realistisch blijven. Voorstellen moet realistisch zijn, want je moet je er aanhouden.

• De Nederlander is zuinig en spaarzaam. Nederland let op de centjes en op de kleintjes.

• Doe je huiswerk

• Draag je eigen verantwoordelijkheid.

• Kom niet met verrassingen.

• Nederland zoekt naar oplossingen. Daar hoort door de zure appel heen bijten, als moet er gewoon bij. Zo lost Nederland ook de eigen crises op.

• Nederland zoekt naar consensus. Dat zit heel diep. Dat gaat terug naar de verzuiling en de pacificatie.

Met een Kompa Nanzi benadering kom je niet ver met een Nederlander want die is helemaal het tegenovergestelde. Door je geëmancipeerd en gelijkwaardig op te stellen en je aan de spelregels te houden, emancipeer je verder.

Eigenlijk is met Nederland dansen het makkelijkste wat er is. What you see is what you get. Nederland zal IMF als choreograaf alleen maar om armen want het IMF danst meer als een Nederlander dan een Caribisch mens. IMF en Nederland zullen elkaar sneller vinden, dan wij IMF zullen vinden.

References

Dr. Miguel Goede,

Curacao